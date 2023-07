Soy un defensor de Tezanos, coincida o no con sus pronósticos, aunque se sorprenda mi colega Kiko Llaneras (El País 5-VII-23), y desde luego sí soy un defensor de su quehacer profesional como científico social. Me explico: no es lo mismo el trabajo en un laboratorio científico buscando por ejemplo una nueva vacuna para el covid, que aplicar las tradicionales recetas de la abuela para curar una gripe o un constipado. La receta tradicional tiene unos ingredientes que se han ido añadiendo con los años, durante décadas, para resolver dolencias del que paga, que se suponen iguales o similares. En ocasiones los ingredientes son públicos y de transmisión oral de padres a hijos; en otras son secretos los ingredientes e incluso el conjuro, que a veces también lo hay. En ocasiones los males se curan o se prevén con la receta y en otras no, pero no sabemos por qué sí, ni por qué no da resultado.

En las ciencias, también las sociales, y los sondeos de opinión forman parte de ellas, hay que definir cómo se obtienen los datos, y siempre que se pueda trabajar con muestras probabilísticas; y cómo todos esos datos básicos se entrecruzan para poder interpretarlos y conocer mejor y medir la realidad social. El CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) como cualquier laboratorio social que se precie explica en su ficha técnica el sistema de cómo obtiene sus datos y están a disposición de cualquier empresa o trabajador para que pueda utilizarlos. La forma y cómo se trabajan esos datos para obtener medidas sociales también se hace pública y «el modelo de medición es reproducible en tanto que aplicación transparente de una metodología científica, de forma que sus presupuestos teóricos están abiertos al debate y sus operaciones a propuestas de optimización basadas en evidencias empíricas». El CIS, en la última estimación preelectoral para las elecciones generales de 2023 (Estudio nº 3411), ha utilizado 39 variables que detalla y explica cómo las combina en su fórmula para pronosticar. En esta ocasión y por primera vez todas las encuestas son telefónicas (sistema CATI) Un sistema que las empresas privadas vienen utilizando hace tiempo por ser mucho más económico y rápido. Los datos básicos son públicos y cualquier empresa o profesional puede bajarlos del CIS y utilizar su propio modelo de medición y de pronóstico. Ficha técnica, datos básicos obtenidos, modelo de predicción aplicado, no lo hace público mas que una empresa -40dB, que trabaja para la SER y El Pais- que yo sepa; otras son alquimistas de los sondeos o adivinos por encargo; Kiko Llaneras promedia sondeos sean de alquimistas, de científicos o de adivinos. Es otra fórmula: será la del virtuoso término medio. La tradición del alquimista da más confianza, ante el covid, a algunos, que la propia vacuna. Cesar a Tezanos, como hará el PP, es como si en su momento hubieran prohibido investigar sobre la vacuna. La sociedad española pasó desde 2015 del bipartidismo político imperfecto a un multipartidismo y fraccionamiento, especialmente en la izquierda. En estas condiciones asumió Tezanos el CIS y, según explicó, su propósito fue adaptar la metodología de los sondeos a la nueva realidad social con los ajustes de cuestionario (v89) y de maduración de tendencia (el v108) hasta el Modelo Bifactorial Inercia-Incertidumbre de Alaminos-Tezanos. Las estimaciones del CIS no están sesgadas a la izquierda como ha escrito Llaneras; sino que, en mi opinión, minusvalora la abstención de los votantes de izquierda. Al repartir la abstención por igual entre bloques, la izquierda resultaría vencedora, pero la realidad es que los abstencionistas son de la izquierda; la derecha vota a toque de pito. Según el sondeo del CIS el 77,7% de los encuestados «con toda seguridad» irá a votar. Con que la cifra se acerque al 70% de participación, la izquierda ganaría, siempre que en los distritos obreros no se queden en casa la mitad de los electores. Esa es la clave. Hay un 62,9% que tiene decidido a quién votar; 23% lo va a decidir en campaña y el resto en los dos últimos días. Las dudas de un 36%, están en si votar al PSOE o a Sumar; un 10,7% al PSOE o al PP; y un 17,5 % duda entre votar al PP o a Vox, ahora el PP si crece es a costa de Vox. El PP sería el mas votado, y la izquierda (PSOE- Sumar) gobernaría. Por eso Feijóo apela, ahora, a que dejen gobernar a la lista más votada. No andará el CIS descaminado.