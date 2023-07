A raíz de la muerte de un joven francés de origen argelino en un control policial, Francia arde por los cuatro costados. El joven está muerto y el policía en prisión preventiva. En los países democráticos, donde la ley y la independencia de los jueces está razonablemente garantizada, son los tribunales de justicia quienes determinan qué ha sucedido y cuáles son las consecuencias de los hechos enjuiciados. Y todo ello bajo la estricta lupa de una opinión pública y unos medios de comunicación razonablemente libres e independientes, aunque cada vez menos (sobre todo si se resta a los periodistas que manipulen, como pretendía la Suma de Yolanda). En las democracias más avanzadas, como Argelia, no existe nada de lo antes dicho; la muerte de una persona a manos de la policía pasa como si tal cosa al no haber jueces independientes, prensa libre, ni opinión pública informada. Y, por supuesto, ningún derecho para el muerto. Es una de las principales diferencias entre la decadente y trasnochada democracia occidental (que tanto aburre a la gauche divine) y las nuevas vanguardias que representan estos países, sobre todo los de orientación islámica. Recuerden las decenas de muertos en Irán porque una joven llevaba mal puesto el velo; o el infierno de Afganistán para las mujeres.

C´est-a-dire: que los países de corte musulmán violen los derechos humanos, los derechos de la mujer, los derechos de la comunidad LGTBI (¿han visto las multitudinarias manifestaciones del Día del Orgullo que se han producido en Argelia, Afganistán, Egipto, Irán, Yemen o Arabia Saudí?), no le importa a la progresía ilustrada. Antes que las mujeres o los colectivos LGTBI, está la fascinación que la izquierda en general y nuestros progres en particular (incluido el ultrafeminismo del siglo XXI), sienten por el mundo islámico, por el obligatorio y machista uso del velo o del burka para la mujer que nuestra hipócrita progresía transforma en un elemento liberador y en una seña de orgullosa identidad, incluidas las niñas. O con Otra vuelta de tuerca a lo Henry James y Benjamin Britten: frente a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, prevalecen siempre sus normas y dictados religiosos, incluso en los países occidentales que los han acogido. Es muy difícil que en una sociedad democrática, occidental, puedan convivir los derechos que las rigen -fundamentalmente en lo referido a los derechos humanos y de la mujer-, con normas antidemocráticas, represivas y de discriminación.

Afortunadamente, en España, todavía no hemos padecido unos disturbios y una violencia como las vistas en Francia, salvo las que produjeron los demócratas independentistas en Cataluña cuando sacaron a pasear su tolerancia destrozando Barcelona, saqueando sus comercios, arrasando el mobiliario urbano y agrediendo a la Policía. Pero, en fin, esa también sigue siendo otra asignatura pendiente de nuestra progresía siniestra (por zurda, o las dos cosas), extasiada cuando ve cómo las vanguardias xenófobas y separatistas se empoderan de la calle, la ley, la democracia y el respeto a los demás, en nombre de un privilegio antisolidario, xenófobo, llamado independencia; un ficticio mantra que quieren imponer por la fuerza a más de la mitad de la población catalana y a todo el resto de España.

Pero siempre están los sesudos sociólogos de la multiculturalidad unidimensional culpando a la democracia, al sistema y a Europa, de despreciar, discriminar y maltratar a estas personas por cuestiones de racismo e islamofobia. Sin embargo, guardan un sospechoso silencio al constatar que Europa no arde ni sufre violencias brutales cuando el terrorismo islamista comete atentados -con centenares de muertos y miles de heridos- en Madrid, Barcelona, París o Londres. ¿Vieron estos progres de narguile y velo existencial a la ciudadanía europea echarse a la calle quemando ciudades, saqueando comercios, arrasando barrios y agrediendo a la Policía tras los atentados de Atocha, Charlie Hebdo o Bataclan? ¿Otras minorías inmigrantes o descendientes de inmigrantes actúan con la misma violencia, con el mismo odio, con la declaración de guerra abierta contra las sociedades democráticas y su Estado de derecho? No son todos, ni mucho menos, pero los que son se hacen notar y dominan al resto. Eso sí, con el cómplice silencio de autoridades y medios de comunicación bajo el síndrome de Estocolmo multicultural. Ya vimos lo que ocurrió en el barrio parisino de Saint Denis cuando se jugó la final de la Champions, con agresiones, robos y acosos sexuales que la Policía no pudo contener. Es mejor el silencio que la verdad.

Como toda esa violencia, esa negación de los valores democráticos, esa agresión a los niveles de convivencia en el que se asientan las sociedades democráticas -que aun con sus fallos siguen siendo infinitamente superiores a las teocracias represivas- tiene difícil encaje intelectual y ético, nuestra gauche divine, la progresía talibán, expurga en el lenguaje para encontrar la coartada eufemística con la que sacudirse las pulgas de la mala conciencia y su aberración antidemocrática. De ahí expresiones como interseccionalidad, clan, religión, deseurocentralización, homonacionalismo o racialización (con lo que le costó a Hitler racializar el Tercer Reich). Y quieren lobotomizarnos hablando de militarización racista de los barrios marginales de personas racializadas. La activista francesa Houria Bouteldja -el «amor revolucionario»-, autora del inquietante manifiesto Los Blancos, los Judíos y Nosotros (subrayo «Nosotros»), lo dijo muy claro: «Yo pertenezco a mi familia, a mi clan, a mi barrio, a mi raza, a Argelia, al islam». Incluso se afea a los hombres que se comportan de forma respetuosa con las mujeres porque abdican de su virilidad para «caer mejor a los blancos». No, no es islamofobia, no se engañen. Hay valores universales sobre derechos humanos que deben estar por encima de cualquier familia, de cualquier clan, barrio, raza, país o religión, le guste o no a la progresía complaciente. De lo contrario sufriremos la historia de un fracaso. A más ver.