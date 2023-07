Leo en el diario INFORMACIÓN: «un estudiante alicantino, con un promedio de sobresaliente y premio extraordinario de bachillerato, obtiene una nota de seis en el examen de valenciano de prueba de acceso a la universidad. Pero eso no solo le pasó a él, sino que fue común a todos sus compañeros. Pidieron una revisión del examen, pero el resultado fue el mismo. Se trata de estudiantes que no habían bajado jamás del ocho en sus exámenes habituales y este percance va a tener severas consecuencias: no van a poder elegir la carrera que deseaban».

Polémica en Alicante por el examen de Valenciano en la EBAU: "Me quedo fuera de la carrera" ¿El motivo? Desconocer si la palabra «tros» se pronuncia de forma abierta o cerrada y no conocer suficientes sinónimos de «avidesa». Todos los que tenemos hijos estudiantes estamos especialmente sensibilizados hacia esos temas. Hace tres años, en las pruebas de acceso a la universidad, un profesor, al parecer genio de las matemáticas, perpetró un examen para los estudiantes valencianos al que alumnos muy brillantes apenas alcanzaron el siete. La hazaña de este santo varón hizo que muchos estudiantes de la Comunidad Valenciana fueran penalizadas en sus aspiraciones a estudiar determinadas carreras con altas notas de corte, en beneficio de estudiantes de otras comunidades autónomas. En otras palabras: por culpa de este mentecato –sí, mentecato- muchos alumnos brillantes se despidieron de sus aspiraciones a ser médicos o ingenieros. Esto es una triste analogía de lo que sucede en nuestro país a otros muchos niveles. La fragmentación en 17 comunidades autónomas seguramente tiene aspectos positivos, como la administración más cercana al ciudadano. Pero la generación de agravios comparativos es algo que debemos intentar subsanar. Tenemos un ejemplo paradigmático: el examen MIR idéntico para todos, independientemente de donde hayan estudiado. Quizá sea esta la manera más justa de enfocar un asunto en el que hay más demanda que oferta. Tal vez sería bueno que las pruebas de acceso a la universidad se centralizaran, se excluyeran los idiomas vernáculos y se examinara a todos los candidatos con las mismas preguntas. Ahora que va a venir, con mucha probabilidad, una ola de cuestionamiento de las autonomías, convendría reflexionar serenamente acerca de aquello que las hace injustas. Deberíamos plantearnos suprimir duplicidades, eliminar diputaciones y otros entes poco productivos y deberíamos abordar medidas sencillas que nos hacen a todos iguales ante la ley, ante la administración y ante las oportunidades. Algo que refleja nuestra Constitución y certifica el sentido común. Y eso se lleva mal con los cupos vasco y navarro, con las infrafinanciaciones de ciertas comunidades (como la nuestra), con la manipulación de la Historia y la lengua que realizan otras, con las exclusiones de los que no hablan la lengua local, con el sistema electoral nuestro que convierte en árbitros a micropartidos y les permite obtener mucho más de lo que sería lógico por su implantación y que cifran en eso su propia supervivencia. Y, desde luego, con que nuestros jóvenes se vean penalizados a la hora de elegir carrera –uno de los momentos más importantes de sus aún cortas vidas- por un profesor con ansias de notoriedad o por no conocer suficientes sinónimos de «avidesa».