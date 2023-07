Uno. El profesor José Vicente Candela Valero, viene al mundo en la ciudad de Elche, el día 15 de noviembre de 1957; hijo de Pepito de oficio banquero y de Fina. Nace en el domicilio de sus progenitores, calle Doctor Caro. Principia su aprendizaje de naturaleza primaria en la escuela unitaria de D. Lorenzo de la Rica, calle 13 de septiembre (actual calle Poeta Miguel Hernández). En el año 1967, a la de edad de 10 años, acredita el examen de ingreso para cursar 1º de bachillerato en el instituto de La Asunción, sito en el parque deportivo en el entonces aquel. El curso siguiente 1968-1969 los alumnos son mudados al nuevo edificio emplazado en la partida de Huertos y Molinos, estrenando las primicias instalaciones: ubicación actual. Permanece en él hasta el curso 1973-1974 en el que finaliza los estudios de COU. En octubre de 1974 se muda a la ciudad de Valencia para cursar en la Universidad la licenciatura de Filología Románica: 5 años es el tiempo que invierte… obteniendo la licenciatura en 1979. De por medio, septiembre de 1979 y de octubre de 1980, presta el servicio militar obligatorio en Madrid, cuartel de artillería. Desarrolla la labor como asistente de conversación de español en un instituto de Secundaria de Besançon (Francia), entre 1980-1981. En el año 1981, mes de julio, aprueba las oposiciones de profesor de francés para institutos de FP a nivel nacional y emprende su ocupación como docente en el instituto Politécnico (actual Sixto Marco), en él lo que sería el curso académico 1981-82 y desde allá… hasta julio del presente. Durante sus 42 ha impartido clases de francés y de comunicación audiovisual.

Dos. Contextualizar: el Politécnico originó grupo de teatro en el derrotero de 1987-1988. En el curso 1988-1989 representaron el montaje teatral «Aquel loco de Jurdaine», de Bulgakov, en el curso 1989-1990 «El sueño de una noche de verano», de W. Shakespeare y en el curso 199-1992 «Los 80 son nuestros» de Ana Diosdado, y es en esta propuesta escénica en donde hago yo, en la que debía ser, mi primera incursión sobre las tablas como actor... estos montajes son dirigidos por Sebastián Antón. No adecuándome a tan estrambótico modo y manera de dirigir… abandono. Pero la semilla del teatro ya estaba plantada en mí… conozco a Marina Castro, cofundadora de Saharateatre, y al lío: Lola Peiró nos escribe un guion dramático: «Eterna sombra», se conmemoraba el 50 aniversario de la muerte del poeta oriolano Miguel Hernández, que entrelaza cartas de la viuda y poemas del poeta. Fue la primera propuesta escénica de Saharateatre. De aquello y lo que vino después, el causante y la causa, José Vicente.

Tres. Saldar cuentas en este instante, julio de 2023, de tu jubilación como docente. 42 años de tu vida por y para que tus alumnos sientan y padezcan el deber personal de desliar un espíritu crítico para con su entorno. No te tuve como profesor, mi trato para contigo fue en tu quehacer como jefe del departamento de actividades culturales o vicedirector. Y es a través de ti y tu permanente y sólido apoyo para con cualesquiera manifestaciones artísticas se nos ocurriera, en donde el centro en aquellos años revienta en una incontrolable inundación de excelsas actividades culturales: el periódico «Ramapalla», programas de radio en los recreos, recitales poéticos, sesiones de cine fórum, etc. Y en esta fantasía creativa incontrolable aun, y que nos dure, vivimos a día de hoy algunos cómicos aún. Y ello es así gracias a ti. El fructífero periodo vivido entre 1990 y 1997 no ha vuelto a tener parangón. Fueron otros tiempos… la historia de nuestro grupo de teatro está reflejada en un artículo que te pedí hace años y que tu gustosamente escribiste. Está clavado. Y merced a ti, hago lo único que más me tiene con vida: dirigir teatro. Acabo con unas palabras tuyas en esa reseña: «Siempre he creído que el trabajo de un profesor ha de ir más allá de su tarea cotidiana en el aula, la labor de un docente no es sólo instruir sino también ampliar los horizontes culturales de sus alumnos, animarlos a aprender de formas diferentes y prepararlos para la vida y el mundo que les ha tocado vivir». Lo has conseguido y no en pocos. Gracias.