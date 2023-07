Si me dieran a elegir, entre todas las vidas escojo la del pirata cojo con pata de palo, parche en el ojo y cara de malo. Mi yo menos racional siempre se ha dejado llevar por las gotas de sangre ácrata que salpican mis venas, a sabiendas de que el yo convencional, de americana y zapatos brogue, protesta enérgicamente. Desde Long John Silver me atraen las leyes y maneras de la Cofradía de los Hermanos de la Costa y desde Espronceda, es mi dios la libertad y disparo a todo lo que se menea. Por eso también soy huérfano de Javier Krahe, un tipo tan extraño que cantaba a su pesar y es un monumento al malditismo y al filibusterismo.

Mi vena ácrata me hace desconfiar de los miedos artificiales que trata de inculcarnos el poder para controlarnos mejor. Esta tendencia no es de derechas ni de izquierdas, pero los populismos de derechas la suelen utilizar mejor, teniendo en cuenta que su público suele tener más bienes, y por tanto el miedo a perderlos les domestica mejor.

La derechona aviva los miedos al diferente, en color de piel, opción sexual, religión o vaya usted a saber. La filosofía Trump ha puesto en la diana directamente a los pobres, que algo de culpa tendrán por no ser ricos. Las compañías de seguros nos hacen temer que alguien ocupe nuestra casa y nos cobran una prima para evitar un riesgo no demasiado frecuente; aeropuertos y estaciones ferroviarias nos expropian hasta una navajita de llavero, suponiendo que con ella en la mano podemos desviar el vuelo a Cuba (en el tren lo veo más complicado). La izquierdota azuza los fantasmas de la vuelta a las condiciones sociales y laborales de la revolución industrial, poco menos que esclavistas. Así hasta la náusea, porque el miedo guarda la viña.

Deberíamos ser como los galos de Asterix, cuyo único temor era que el cielo cayera sobre sus cabezas (pero, en fin, eso no va a suceder mañana, como acostumbra a decir Abraracurcix, su jefe). En realidad, si se fijan, nuestros miedos parten de la base de que lo que poseemos no lo queremos perder, aunque los objetos nos pertenezcan el ratito que caminamos por este valle de lágrimas y ni un segundo más. Si no tuviéramos nada, iban estos o aquellos a venirnos con pamemas, señorito.

Acostumbra mi yo ácrata a considerar que mi yo burgués es un grave peligro para su tranquilidad mental. Y las veces en que domino el cotarro llego a la conclusión, como Woody Allen, de que mi segundo órgano favorito es mi cerebro y canto a dúo con Krahe en su alegato ante las insidias de algunas. Porque, aunque en rigor no es mejor, por ser mayor o menor, ciertamente es un burdo rumor. Añadiría que, si hubo reproches, fueron, en resumen, por su rendimiento, no por su volumen.

Ese acratismo de salón mío, no sé si también lo era de mi tocayo, permite sobrellevar sin grandes sobresaltos los devenires, incluso los políticos . ¿Qué más me da quién mande si ninguno me va a gustar? ¿Algunos me disgustan menos que otros?, bueno, sí, pero sin alharacas. Digamos que en mi escala de odios sarracenos están los malos malísimos, los malisísimos y los malos a secas, con lo que la frontera tampoco es como para brindar con Cristal Roederer. Y odio a los tontos, claro, pero esos son innumerables como las estrellas en el cielo. No tiene mérito.

Mi gen ácrata es de verdad, heredado de un bisabuelo singular que pasó de ser anarquista de los clandestinos (y probablemente peligrosos) a fundar sindicatos católicos en los años veinte, ser concejal delegado del barrio de Chamberí en el ayuntamiento de Madrid y presidir una Sociedad de Socorros, germen de las posteriores cajas de ahorros. A principios del siglo XX los anarquistas no eran para nada de salón, eran tipos de acción que atentaban contra reyes, así que pocas bromas. Cómo evolucionó Don Antonio del anarquismo a la burguesía es un misterio, pero vista mi dualidad de indignado burgués, casi que le entiendo. Supongo que intentaría subvertir el sistema desde dentro o sencillamente se convirtió en persona de orden y dejó el acratismo para desharrapados.

Me recuerda la anécdota de Alejandro Lerroux, que cuando le reprocharon que siendo político populista bebiera champán (y Mumm, nada menos), les contestó: “Estoy probando el vino que beberá el proletariado del porvenir”.

En esencia carecer de ideología y no creer en dioses, reyes ni amos, te permite muchas libertades, siquiera la de escribir lo que quieras, a sabiendas de que un bando te odiará un día y el otro, al siguiente. Difícil resulta hacer amigos así, pero para eso los ácratas somos individualistas por encima de todo y no diré que las opiniones ajenas nos importen un bledo, que es un vegetal comestible, pero casi.

Al hilo de esto último, entre las letras menos conocidas de Krahe hay una con la que me he sentido de siempre súper identificado y que dejo ahí para solaz de enemigos.

“Gracias a mi conducta vagamente antisocial

temo no verme nunca encaramado a un pedestal:

no alegrará mi efigie el censo de monumentos,

no vendrán las palomas a rociarme de excrementos”.

Así vamos.