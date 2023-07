El programa político de la ultraderecha no deja de asombrarnos y nos hace mostrar una actitud preventiva ante quien está cuestionando indiscriminadamente todo lo realizado por el gobierno socialdemócrata de Pedro Sánchez, de forma injusta y mendaz. La Constitución de 1978, entendida como pacto social y político, o como mínimum común aceptado por los ciudadanos, no puede ser zaherida de forma gratuita – si pudieran, claro.. Y, ante estas cuestiones que provocan una gran alarma social, así como ante alguna actitud silente, la derecha moderada y conservadora tiene mucho que decir como consecuencia de las alianzas que están tejiendo allá donde los números le propician, con independencia de la formación ganadora en los comicios del pasado 28-M (Extremadura, Canarias, por ejemplo). ¿Les da igual cien que ochenta? ¿La cuestión nuclear para algunos es “tomar” el poder a costa de lo que sea, y al margen de principios, palabra dada o incoherencia supina, consensos básicos asentados o dignidad?

No deja de ser contradictorio que estén interesados programáticamente en la devolución del título competencial – al margen del de sanidad y educación- de la Administración de Justicia a la exclusiva titularidad del Estado (que ya la ostenta), en todos los órdenes, y vayan a asumir en la Comunitat Valenciana, nada menos, que, la Consellería de Justicia, al margen, también, de la Vicepresidencia. ¿Quién entiende esto? ¿Han pensado, acaso, en que es necesaria de una reforma constitucional sustantiva? ¿Se trata, acaso, de un brindis inocuo hacia el tendido más escorado? Vamos a ser serios. Es hora de desmontar estas actitudes falaces, que rezuman resentimiento y aversión. Es competencia del Estado conforme al art. 149.5 CE la “Administración de Justicia”, pero eso no empece para que haya unas competencias autonómicas que ejerce la Generalitat Valenciana, conforme al Estatuto de Autonomía (solicitar concursos y oposiciones para cubrir plazas de magistrados. Jueces, secretarios, delimitaciones de demarcaciones territoriales, coadyuvar en la organización de tribunales consuetudinarios o tradicionales, medios personales, materiales y económicos, infraestructura judicial (edificios, etc.). Una cosa es el debate político-organizativo y otro el desmontar – más bien pretender- todo el andamiaje constitucional que nos hemos dado los españoles. Y ese no es el mejor camino para construir una sociedad convivencial, plural y diversa, que es lo que la mayoría desea y procura para su hijos.

Se obvia que el art. 2 CE reconoce la indisoluble unidad de la Nación española, pero no confronta, no está reñido con el reconocimiento de determinados integrantes territoriales, a los que la CE de 1978 les denomina como “nacionalidades y regiones” y cuya cobertura jurídico-política son las Comunidades Autónomas (art. 137 CE). Y, así, se ha ido construyendo el modelo de Estado autonómico, que básicamente, por las plurales decisiones del Tribunal Constitucional se le ha venido en conocer como “Estado jurisprudencialmente autonómico”. Básicamente por la integración interpretativa que el Tribunal garante de la norma suprema ha ido conformando, ante, en ocasiones, la parquedad normativa (por ejemplo sobre Relaciones internacionales, art. 149.1.3º CE). La Comunidad Autónoma, detenta la “administración de la Administración de Justicia”. Y, a estas alturas, y después de casi 45 años de andadura constitucional no podemos abdicar de nuestras responsabilidades.

El odio, la intolerancia, acompasados con el “ordeno y mando” (de infausto recuerdo), son los mejores aldabonazos para darse de bruces frente a una realidad que es la España democrática, la que no quiere retroceder, la que quiere avanzar, la que quiere construir, la que quiere reformar para mejorar, sin censuras.