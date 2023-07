Tras el chupinazo y el embarullado combate, las mentiras y manipulaciones (no inexactitudes) de Núñez Feijóo quedan claras por si había alguna duda. Ahondemos. El programa del PP aúpa al fuerte y afloja más al débil. La creación de empleo es básica, pero no es de recibo cualquier cosa. La flexibilidad laboral es la varita mágica de siempre, en perjuicio de los puestos de trabajo con garantías. ¿Recuerdan lo de privatizar los beneficios y socializar las pérdidas? También. O desdeñar la competencia del Gobierno en lo referente a aumentar el salario mínimo. El Partido Popular votó en contra de la revalorización de las pensiones conforme al IPC, y adora la tendencia al despido libre y gratuito en lugar de defender un pacto para el pleno empleo mediante el diálogo con los agentes sociales.

Desprotege a las clases populares. Y las cuentas públicas perderían ingresos por cotizaciones. A bajar los impuestos a los ricos y bajadas generales del IRPF que benefician en mayor medida a las rentas más altas. Inferior recaudación y menos dinero destinado a servicios públicos. Clasismo respecto a la inmigración y puntapié a los inmigrantes pobres. Alargamiento de las centrales nucleares, tasas a las renovables en vez de transición ecológica, o derogar la ley de vivienda, empeorando las condiciones de acceso de los colectivos con más dificultades. La ocupación ilegal se amplifica interesadamente, sin advertir que el allanamiento de morada ya existe. Queda reducida, sobre todo, a lugares vacíos e inutilizados de grandes tenedores.

Más de uno no quiere entender que no es igual que gobiernen el PP v Vox que llegar a posibles acuerdos con ERC y Bildu en materia de avances sociales. No han formado parte, en ningún momento, del equipo de Pedro Sánchez. Prejuicios fuera, todo lo acordado con ellos no ha roto nunca la legalidad vigente, como no puede ser de otra manera, y ninguno ha sacado los pies del tiesto, cosa que algunos no lo pueden decir. ¿En qué consisten las cesiones (imposibles) del presidente a los independentistas?

La buena gestión económica y social no vale por lo visto. Sin embargo, Feijóo estornuda y obtiene votos. Expone que, si gana, anularía la excepción ibérica, que representa tener la luz más barata de Europa. En tiempos de inestabilidad, el Gobierno de coalición progresista ha ofrecido una estabilidad que ha sido torpedeada por las fuerzas conservadoras de todos los sectores. ¿Qué habría pasado si se hubiesen destruido millones de empleos y miles de empresas? No se sabe bien si las propuestas de futuro lograrán la conformidad ciudadana o si es mejor luchar contra el progreso y tener un plan ultraconservador que perjudique seriamente la salud de la mayoría.

Estas cuestiones son objeto a tener en cuenta el próximo 23J. Recortes de derechos, de prestaciones y servicios. ¿Amordazar al mundo de la cultura o neutralizar esa ola de calor y reaccionaria que echa humo? Elijan ustedes. Todos elegimos con mayor o menor puntería a través de las urnas. De entrada, ahí tienen los resultados y las primeras consecuencias del 28M. Puede ser el comienzo de un inhóspito sendero. Negacionismo medioambiental y de la violencia machista, xenofobia exacerbada, la pretensión de acabar con las comunidades autónomas desde dentro de las instituciones…

Acechan el individualismo y la pérdida de confianza, y eso exige apelar a la responsabilidad ciudadana, despertar del letargo, recuperar la calle y seguir aclarando lo que se ha hecho y lo que se debe hacer. ¿A qué persona no le interesa la subida del salario mínimo y de las pensiones? No les agrada a los que necesitan poner la soga en el cuello de los demás y solo creen en sus particulares intereses. ¿A usted le molesta que haya casi 21 millones de cotizantes? Por ello es preciso seguir en la brecha y generar nuevas alternativas. No perder la esperanza y evitar caer en las redes de las derechas que cercenan los derechos. La sanidad pública, la educación o el empleo digno y bien remunerado, según expone nuestra Constitución, que Abascal y los suyos cuestionan totalmente, porque es una mosca cojonera que les estorba, y que Feijóo incumple.

Cualquier malestar social, la precariedad y las posibles deficiencias de los servicios públicos no mejoran aplaudiendo los planes más derechistas. Empeoran la realidad de la población y de los más vulnerables. Solo benefician a unos cuantos, a aquellos que, en su provecho, se adueñan de la vida ajena. Las libertades están amenazadas y podrían estarlo más. Y no me refiero al infantiloide concepto de «libertad» de Díaz Ayuso. Tomar cañas, comprar donde quieras e ir a misa o a los sanfermines a ver estoques.

Entremedias de dos modelos políticos y algo más, reside santa Olona en Caminando Juntos. La ex de Vox, Macarena, ya no lanza barbaridades y ahora circula con un zapato azul en el pie derecho y otro rojo en el izquierdo. Levantó una copa en el arranque de campaña, en un prostíbulo granadino, y la presidenta de la Asociación de Trabajadoras Sexuales, Susana Pastor, es la número uno de la lista por Valencia. Mientras, la Comisión de Igualdad de la UE pide luchar contra el proxenetismo y criminalizar a la clientela. Ambas mujeres caminan juntas. Las víctimas de trata son el 12 % del total de prostitutas en nuestro país. ¿Abolir, ignorar o regularizar la prostitución no forzosa?