Los zapatos que estaban al pie de la cama, cuando me levanté, no eran los míos. Tampoco los calcetines que hallé en su interior. Iba a comentárselo a mi mujer, que salía en aquel momento del cuarto de baño, pero me contuve por pura desconfianza de mí mismo y de la realidad. Me duché y afeité en la seguridad de que todo regresaría a su ser si le daba un poco de tiempo. Cuando regresé al dormitorio, sin embargo, los zapatos seguían sin ser míos. Me los probé, no obstante, con cierta aprensión y resultó que me encajaban bien, incluso muy bien. Tenía por delante un día de mucho trabajo, de modo que decidí fingir que no me había dado cuenta de la alteración. Lo curioso es que tampoco la ropa del armario me pertenecía. Me caían bien las camisas, las chaquetas, los pantalones, todo, incluidas las prendas interiores, pero no era capaz de reconocer como propio aquel vestuario. Elegí un conjunto discreto, de tonos grises, y me dirigí con él a la cocina para tomarme un café antes de salir. Mi nueva imagen no llamó la atención de mi mujer ni de mis hijos.

Luego, a medida que atravesaba la jornada, me atravesaba a mí mismo como el que atraviesa un grumo de niebla a cuya salida ignora lo que se encontrará. Fui atravesándome de forma minuciosa mientras iba en el metro, en el autobús, mientras trabajaba en la oficina, mientras recorría las calles. Me atravesaba al tiempo de saludar a la gente, de hablar con los compañeros, de solicitar y dar cuenta del menú del día en el bar de siempre. De vez en cuando, me miraba los zapatos y me parecía que poseían algo de magia, como si fueran ellos los que me llevaban o traían de un lado a otro, y no al revés.

Al final de aquel miércoles, después de haberme atravesado por completo como el que cruza un bosque muy tupido, al que apenas llega la luz del sol, me miré en un espejo y descubrí un paisaje físico aparentemente idéntico a aquel del que venía. Al desnudarme para meterme en la cama, sin embargo, sentí que, en vez de quitarme unos zapatos o unas ropas ajenas, le quitaba las ropas propias a un cuerpo que no me pertenecía.