El mes pasado leí en este diario una brillante carta al director de Inés Dorronsoro Setién (vi otra carta suya en el Diario Vasco, "Siete vidas para vivir", que es una auténtica joya), que me motivó a escribir este artículo. Nuestra joven amiga, a quien me permito animar a seguir escribiendo, en prensa alicantina preferiblemente, nos invita a enviar a los jóvenes un mensaje de motivación, y no de negatividad.

¿La juventud actual tiene menos oportunidades que la mía, hace 30 años? Escucho hasta la saciedad que los jóvenes no pueden independizarse por los bajos salarios y tienen que emigrar para buscarse la vida, porque no tienen capacidad económica para comprarse un coche o una casa.Vamoraver (vocablo alicantino por excelencia) ¿Los cincuentones podíamos adquirir un vehículo, vivienda, irnos de vacaciones con los amigos, salir de fiesta todos los fines de semana, con 23 años? El consumismo ha aumentado mucho, ¿quién de mi época celebró una despedida de soltero fuera de su ciudad?. Una cenita, una copa, pero en la terreta, y si preguntas a los de anteriores generaciones probablemente te dirán que salir a cenar era un lujazo.

El argumento principal es que los muchachos, al acabar la carrera, únicamente encuentran trabajos precarios, sin poder independizarse. Muchas veces los que viven con sus padres, son los mismos que llevan un iPhone, tienen ordenador en la habitación, Netflix, Play Station, coche o moto... ¿Cúantos se buscan trabajitos de verano, como hicieron mis hijos? Si sus padres se lo pagan todo, ¿qué necesidad tienen? ¿Qué incentivo tiene para ti, amigo jovenzuelo, independizarte, si sales de fiesta, acabas borracho, y tu mamá te recogerá de noche cerrada? Muchacho, las oportunidades no aparecerán por arte de magia en la puerta de tu casa, igual que tus padres aparecen en la puerta de la discoteca.

En mi época, la gente se independizaba porque sus padres no tenían un duro, y debían buscarse la vida. Y, como empezaban a trabajar con 18 años, cuando llegaban a los 24, tenían una experiencia que los jóvenes actuales no poseen. Y está claro que el primer trabajo nunca era de director general, se empezaba por empleos poco sofisticados, y se iba subiendo. Ahora terminan la carrera, hacen un máster (el que tenga padres que se lo puedan pagar) y se plantan en el mundo laboral con 24 años.Tal vez tengan talento, pero les falta talante, con esa arrogancia del "porqueyolovalgo". Con cero experiencia, nadie te ofrecerá ese puesto superguay. Me viene a la cabeza la película "Sospecha " de Hitchcock, cuando Cary Grant decía que: "el secreto del éxito es empezar desde arriba". Fill meu, si algunos empezaron a correr con 18 años y tú tienes seis más, tendrás que apretar más en esa carrera. El éxito lo conseguirás cuando se junten preparación y oportunidad.

He leído que la media del ingreso es inferior ahora, proporcionalmente, que hace 30 años. Si miras la composición de la población activa, comprobarás que más del 30% de los jóvenes son inmigrantes, con trabajos horrorosos. El problema es que los chavales de aquí no quieren esos trabajos, ya que no tienen esa necesidad que si tienen los que vienen de fuera. ¿Conoces a algún zagal que quiera ser albañil o carpintero? Y, sin embargo, cuesta hallar alguno para hacerte un arreglo en el baño, y, cuando lo encuentras, te cobra como si fuera neurocirujano. Amigacho, nunca digas "de ese agua no beberé ". Porque el camino es largo y puedes tener sed.

El mundo, en general, es más rico, hace años había muchos más países en pobreza extrema, todo África lo estaba. ¿Habéis olvidado las fotos de niños con el estómago hinchado? Leí en INFORMACIÓN al oftalmólogo oriolano Jaime Javaloy decir: "El mundo de hoy es mejor que el de ayer, pero la felicidad y el bienestar son aburridos titulares". Terminaré diciéndoos que, como probablemente escribiría nuestra amiga Inés, mirad al futuro sin miedo y con pasión. Aunque tardéis en empezar vuestra carrera laboral, como actualmente vivimos más, quedará todo equilibrado, y, como trabajaréis hasta más tarde, podréis pagar mi pensión. Obviamente, tendréis que madurar, aunque debo admitir que ésto también podría ser un objetivo para mí. Personalmente, debo asumir que, como cantaba mi canadiense favorito, "tendré 18 años hasta que me muera".