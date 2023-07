Cada vez que habla la democracia se abre una nueva oportunidad. El resultado del 28M es sin duda una nueva oportunidad que el pueblo, los votos y el sistema democrático nos ha dado a todos, cargando esta tarea sobre los hombros de Carlos Mazón. Más allá de qué opción hayamos votado cada uno, lo cierto es que la realidad socio-económica de nuestra Comunidad Valenciana, y por ende de nuestra provincia de Alicante, no puede detenerse por intereses ajenos al principio de defensa de la colectividad. Por ello, una vez despejada la incógnita electoral del 28 de mayo, ha sido un acierto acelerar al máximo – y siempre se puede correr más – la constitución de las Cortes y el nombramiento del presidente de la Generalitat como del conjunto de su Gobierno para estos cuatro años que, como dije al principio, calificó de oportunidad.

De partida, tenemos la gran suerte de contar con un sistema político y administrativo que no entiende los tiempos muertos entre legislatura y legislatura. Un mecanismo bien engrasado que los funcionarios y técnicos de la administración no dejan en stand-by nunca. Esto es importante porque a lo largo de los últimos meses la Comunidad Valenciana ha sido capaz de atraer proyecto económicos y empresariales de alto valor para nuestros municipios y es fundamental, como han demostrado Puig y Mazón, que la cadena de oportunidades en este aspecto no se frene por un cambio de gobierno. El futuro de la Comunidad debe y es el objetivo final de los partidos que representan tanto el presidente saliente como el entrante y, en consecuencia, el bienestar y las oportunidades de generar riqueza y empleo deben ser consideradas proyectos no sólo comunes, sino compartidos. Se esté dónde se esté: en la oposición como en el gobierno.

A partir de aquí, la legislatura que se inicia tiene pendientes muchas cosas para el sector productivo y empresarial. Desde UEPAL – junto con otras entidades – lo hemos ido defendiendo. Nos referimos a una política fiscal para las empresas y los autónomos que no lastre el crecimiento que se genera con el esfuerzo de tantas personas, trabajadores y empresarios. Tenemos que generar una política en el ámbito empresarial que se base en lo práctico y no en lo teórico-ideológico. Son tiempos de volver a aplicar aquello que decía Felipe González: “De la ética de las convicciones a la ética de la responsabilidad”. Formación adecuada para generar mano de obra capacitada y competitiva, inversión en Innovación y Desarrollo, la generación de ecosistemas adaptados a la globalización, la incorporación de la Inteligencia Artificial, el desarrollo de cohesión en el ámbito rural, y la apuesta concreta de las áreas funcionales como la de Elche-Alicante

Y estamos seguro de que el nuevo presidente del Consell tiene muy claro estos conceptos y estas necesidades. Y que, además, lo aplicará a la provincia de Alicante. Mazón ha demostrado en estos años que ser un defensor de los intereses de la Comunidad Valenciana es lo mismo que ser defensor de la provincia de Alicante. Porque él sabe que sin una provincia de Alicante potente, cuidada, protegida y dotada de inversiones no puede haber despegue del conjunto de la Comunidad Valenciana. Más Alicante es más y mejor Comunidad Valenciana.

Son muchas las inversiones y las necesidades de la provincia de Alicante. Pero los empresarios de esta tierra no sólo queremos hablar de inversiones, de presupuestos o de apuestas estratégicas. También queremos ver y vernos representados en las instituciones, disponer de hombres y mujeres que entiendan el sur de la Comunidad Valenciana como si también fuera el centro de la misma. Estamos ante una excelente oportunidad de ser lo que quisimos y debimos ser siempre en esta tierra. Tenemos todo por delante para lograrlo.

Estamos convencidos de que, si sumamos la fuerza y la inteligencia, esa oportunidad será algo más, será una verdadera vía de progreso y de construcción de una Comunidad unida, más fuerte y con mayor potencial de progreso. Sin duda, una nueva legislatura siempre es una nueva oportunidad. En nuestras manos está.