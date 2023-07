Recientemente refería en éste medio Antonio Sempere el atufamiento que sufren constantemente los viajeros en las estaciones subterráneas de Elche como consecuencia de las emanaciones de los motores “Diesel” que portan los antiquísimos trenes que por allí circulan. Y aludía también a la paradoja de que sea precisamente una de las empresas más importantes del país la que predique con ese mal ejemplo en contra de las directrices que emanan de la UE en cuanto a contaminación atmosférica. Y no le falta razón a Sempere. Parece ser que durante los sesenta y cuatro años que ostentó RENFE el monopolio en España en ferrocarriles de ancho ibérico no le sobró un sólo ”ratito” para electrificar una línea que mantiene el estado primigenio y décimonónico de su creación, pese a que une Alicante y Murcia, capitales de dos provincias punteras del país en agricultura, turismo, industria, etc, siendo las números 5ª y 8ª respectivamente en la creación de PIB.

No obstante lo anterior todavía supone mayor incongruencia y gravedad, a mi humilde entender, lo que sucede en una línea electrificada como es la de Alicante a Madrid, cuando menos en cuanto al trayecto Alicante-Villena se refiere. Y baste sólo para explicarlo un sólo ejemplo. El tren que sale diariamente de la capital a las 15,28 llega a la ciudad donde nació Ruperto Chapí a las 16,26 y permanece estacionado en la vía nº 2 con los motores en funcionamiento hasta las 19, 30 que vuelve a salir hacia Alicante. Resulta fácil deducir que, al tratarse de un convoy muy antiguo con motores “Diesel”, no sólo contamina en los sesenta kilómetros de ida y otros tanto de vuelta sino que también lo hace durante su parada de tres horas, agrediendo y de qué manera las pituitarias y tímpanos de los viajeros que esperan otros trenes en la vía nº 3. La eficiencia energética y la sostenibilidad del medio ambiente, conceptos hoy día tan en boga, no se ven por aquí en ninguna parte teniendo en cuenta como ya se ha dicho que se trata de una línea ferroviaria plenamente electrificada. Trenes de museo con 40 años Si a todo lo anterior añadimos las dos décadas que lleva de retraso la construcción del tren al aeropuerto y la supresión de las vías de la costa, las casi cuatro décadas que duran muertas de risa las vías en la Avenida de Elche impidiendo el desarrollo de esa parte de la ciudad, el engendro de estación Ave que nos construyeron, la triste situación de la estación Ave de Villena, los trenes prehistóricos que nos envían a ésta zona, etc, y al tiempo recordamos que nuestra provincia fue pionera en cuestión ferroviaria, siendo Alicante la primera capital costera que se unió con Madrid, adelantándose a Barcelona y Valencia inclusive, podemos llegar a adivinar el abandono que sufrimos y los puestos que hemos perdido en la escala de estimación ante la administración ferroviaria española. Y no resulta extraño que nos entren deseos de emular a Jorge Manrique y dirigir unas coplas a RENFE, ADIF ó al sursum corda, más ó menos de ésta guisa: Recuerda ese tren con Disel /abre bien las pituitarias y comprueba/ inhalando/ cómo huele su monóxido/ cómo te viene el mareo respirando .Cuán lento es éste tren / cómo tras montar en el / da pavor/ cómo a nuestro parecer /cualquiera tiempo pasado fue mejor.