Vivimos días señalados en la Comunidad Valenciana. Por mucho que se quieran maquillar sus cifras, que se sirven de todos los colores y para todos los gustos, hay una infalible: su deuda pública alcanza los 55.400 millones de euros, lo que la convierte en la más alta en el conjunto del Estado (son 9.196.400 millones de pesetas).

Si al menos esta cantidad estratosférica proporcionase a los cinco millones de ciudadanos que habitamos en ella una alta calidad de vida, la podríamos justificar. Pero se da la circunstancia que en áreas tan sensibles como la sanidad y la educación el panorama es desolador: sanitarios cabreados, pacientes impacientes con motivos más que sobrados, docentes hasta la coronilla y estudiantes que pasan de curso sin saber hacer la o con un canuto.

Por no hablar de que en las ciudades de Alicante y Elche (2ª y 3ª de la Comunidad) las bolsas de pobreza campan a sus anchas, y que Alicante es la décima en habitantes de España, pero Bilbao, que es la undécima, tiene una renta per cápita de 4.000 euros que la triplica. Conste que en estas palabras no hay ni un ápice de demagogia, sólo un modesto baño de realidad.

No vale justificar con la cantinela de la infrafinanciación unas cuentas tan toscas. De aquellos sobrecostes vienen estos lodos. A mí esta situación me recuerda la fábula de ‘La cigarra y la hormiga’. Cuántas hormiguitas, a pesar de nuestros exiguos ingresos, podríamos aguantar un par de años sin ellos, sólo con las reservas. Dicen que el Consell mueve 30.000 millones al año. Debería mantenerse 24 meses sin gastar nada para eliminar la deuda. Una utópica boutade que da idea de la magnitud del agujero contable.