Así se presentó ante las Cortes Valencianas el hombre que al filo de las tres y media de la tarde de ayer fue elegido nuevo presidente de la Generalitat. Aunque podría pasar inadvertida en medio del aluvión de propuestas, referencias y alusiones que una sesión de investidura debe dejar tras de sí, esa sucinta presentación inicial contiene dos datos, no por más obvios menos importantes, para explicar a Carlos Mazón. El primero, su condición de alicantino, que lejos de ser escondida ayer fue incluso exhibida varias veces en sus intervenciones. Así, hubo referencias al problema del agua con una política diferente con respecto al trasvase Tajo-Segura, al futuro del turismo con la prometida derogación de la tasa turística, al sector industrial valenciano, en el que la referencia a sectores tradicionales de Alicante como el calzado o el juguete sorprendieron ahora que la Comunidad solo parece tener, sin que eso signifique minorar un ápice su importancia, gigafactorías en mente.

Y el segundo dato, su edad: 49 años. Aunque pudiera parecerlo, por esa apariencia jovial que un «runner» siempre exhibe para envidia de los que no sabemos de qué se habla cuando se habla de correr, como diría Murakami, Mazón no esta ni mucho menos entre los presidentes más jóvenes de la Generalitat en el momento de ser investido. Es verdad que le ha cedido el testigo el «decano», en cuestiones de edad, del elenco presidencial valenciano: Ximo Puig tenía 56 años cuando accedió en 2015 al cargo. Aun así, Carlos Mazón sigue lejos de «pipiolos» como Lerma, 32 años al ser investido; Camps, 41; o los 39 de Eduardo Zaplana. Vargas Llosa decía en La tía Julia y el escribidor que 49 años es «la flor de la edad». Nos vale la referencia en el caso de Mazón: su itinerario personal, profesional y político le ha llevado, inesperadamente para muchos, hasta aquí. Pero, como empezó a demostrar ayer, llegar aquí y ahora, con 49 años, le ha proporcionado un bagaje importante y le ha facilitado mucho el dominio de la situación.

Su discurso de investidura fue neutro, muy medido y leído, algo poco habitual en él que suele huir de papeles. Sin embargo, Mazón estuvo brillante en las réplicas y dúplicas, pero entrando solo en los charcos que quiso y como quiso. Así, demostró que prefería evitar un enfrentamiento directo con Puig, incluso cuando el presidente saliente endureció su tono y dudó de las intenciones del entrante. Pero, sin embargo, no evitó el cuerpo a cuerpo cuando Baldoví se pasó de frenada provocando a la presidenta de Vox, incapacitada por su cargo para responderle. Entonces repartió estopa, con contundencia, pero sin torcer el gesto. Quería dejar claro que no iba a permitir a nadie que le estropeara su día. Además, el debate discurría en plena campaña electoral de las generales y él necesitaba una investidura sin grandes aspavientos, porque ahora el foco es otro.

Es verdad que cambió el tono cuando Vox, un socio incómodo pero imprescindible para él, volvió a la parte arrojadiza de su programa, esa en la que cada palabra es un paso atrás para cualquier demócrata, sea conservador, socialista, liberal o comunista. Quiso guardar la corrección y ser respetuoso con quienes le ayudarían minutos después a alcanzar la presidencia haciendo ver que hay mucho que les une, pese a lo evidente de lo mucho que les separa. No obstante, hubo muchos mensajes cruzados en la réplica a la intervención de Ana Vega, la síndica de la formación de ultraderecha. En su discurso, Mazón ya había hablado de «violencia machista» e incluso de «violencia de género». Ayer no se podía pedir más porque hacerlo hubiera sido ocioso o interesado. El tiempo dirá si el suyo es, como Mazón recordó a Ana Vega con un único dedo en alto, un único gobierno, sometido a la disciplina de un solo presidente. Ayer no tocaba porque era un día para pasar a limpio el mandato de las urnas. Un elefante en la habitación que la izquierda aún no ve, por cierto, aunque estén a punto de abandonar el poder. No es sano que después de tantos días tras la derrota muchos no hayan superado aún la fase de negación, reconvertida en incredulidad, que es la primera del duelo. Resultado de esa negación fue el intento de los socios del Botànic de hacer balance de una gestión sobre la que los electores ya se han pronunciado y que obligó a Mazón a recordar que estaban allí porque él había ganado las elecciones.