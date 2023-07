¿Visteis el debate del pasado lunes entre los candidatos de los partidos mayoritarios? ¿Os llamó la atención la continua interrupción entre los dos? La base de cualquier conversación o debate es la continuidad entre las preguntas y las respuestas. Frente a una afirmación, debe existir una contrastación o una reacción. Seguir el hilo de las dos propuestas era prácticamente imposible. Al mismo tiempo, la posible acción de los moderadores fue prácticamente inexistente. Así fue, pues, la acalorada exposición de dos políticos –en apariencia formados y con experiencia en la materia– que no dejaban espacio u opción para una interlocución adecuada. Los sufridos oyentes tuvieron poco más de una hora de continuos reproches, con datos aportados –con diversas falsedades apuntadas en todos los medios–, de conversaciones interrumpidas que dificultaban obtener una imagen veraz o clara de ninguno de los dos participantes.

¿Por qué se concretó este triste espectáculo? ¿Por qué recordamos algunas reuniones que hemos tenido que sufrir, como las de las comunidades de vecinos? Es obvio que la cultura del debate dista mucho de ser practicada en nuestro país. Decía el genetista francés Albert Jacquard que “el debate permanente es el único antídoto contra la manipulación de la opinión”. Cierto es que el sentido de la palabra procede de la acción de discutir un tema con opiniones diferentes. Discutir no es sino contender y alegar razones contra el parecer de alguien. Escuchar y comentar para contrastar los distintos puntos de vista.

Si queremos construir entre todas y todos una sociedad más justa y participativa donde podamos contrastar nuestras opiniones en aras de la mejora de nuestro funcionamiento, tenemos que potenciar una cultura del debate. Me refiero a desarrollar una forma de pensar y actuar que valore el intercambio de ideas, la argumentación fundamentada y veraz y un diálogo constructivo. Debemos incorporar en nuestro sistema de enseñanza el debate como una herramienta esencial para el desarrollo intelectual, la resolución de problemas que permita el avance de nuestra sociedad. Se han producido en los últimos años algunos avances en la materia: las ligas de debate. Conozco especialmente la Lliga de debat de la Xarxa Vives d’Universitats; un proyecto longevo que permite la participación de las más de veinte universidades que forman parte de esta red y que ofrece una imagen bien distinta de lo que vimos el pasado lunes en la gran pantalla.

La cultura del debate implica el desarrollo de ciertas habilidades como la escucha activa, la capacidad para expresarse de manera clara y persuasiva, el pensamiento crítico y, sobre todo, el respeto por las opiniones de los demás. El espectáculo que vimos el otro día no seguía prácticamente ninguna de estas premisas. Cada orador seguía las notas de sus fichas sin importarle escuchar la del otro, sin dar juego a la improvisación y al contraste de datos y opiniones. Nadie modificaba su guión sin entender que lo que la ciudadanía buscaba era captar sus fortalezas y sus debilidades, contrastar la imagen de cada candidato con la imagen prefijada que tenían de ellos.

El origen histórico del debate se remonta a los inicios de la democracia. En la antigua Grecia se consideraba parte esencial de su forma de gobierno: las asambleas públicas donde los ciudadanos podían expresar sus opiniones sobre cuestiones políticas y sociales. En Roma, el debate se practicaba en el Senado donde se discutían asuntos de importancia política. Para mejorar su efectividad desarrollaron técnicas para argumentar de manera efectiva como la retórica y el arte de la persuasión. A lo largo de la historia se han ido sucediendo, sobre todo en el campo de la política, este tipo de discusiones que han permitido exponer distintos puntos de vista sobre acciones colectivas y encontrar la decisión más consensuada. En nuestro país, a la vista de este último acontecimiento, parece ser que no hemos aprendido suficientemente de nuestros antepasados. Permitidme que sea crítico, que me sienta decepcionado del resultado del debate único planteado para las próximas elecciones generales. No entraré a debatir o a valorar sobre quien venció, sobre si faltaban otros candidatos u otras candidatas: los diversos medios de comunicación ya se han encargado de emitir sus valoraciones.

Desde mi punto de vista, el debate como tal no existió. Asistimos a una pelea de patio de colegio, donde nadie escucha a nadie, donde no recibimos ningún mensaje claro. Asistimos impávidos a continuas interrupciones de cada intervención que impedían llegar a entender nada que no fuera que los dos contendientes iban a doblegar a su adversario. Aprendamos de los errores, de las oportunidades perdidas. Entendamos que el debate como tal sigue desempeñando un papel importante en la sociedad, tanto en los sistemas políticos como académicos, en los medios de comunicación o en las discusiones cotidianas. Porque nadie tiene en principio la verdad absoluta o la opinión infalible, de manera que la contrastación de argumentos o de ideas debe aportar a la ciudadanía la riqueza de ofrecer distintos puntos de vista para acabar decidiendo libremente cual es la opción que más nos satisface para resolver los retos del futuro. Contrastemos y debatamos sabiendo escuchar las opiniones de los demás.