Desde hace un tiempo no me preocupo en escuchar la radio por las mañanas. No repaso los titulares de prensa, ni siquiera leo las notificaciones de informaciones que conciernen a mis intereses. No he buscado los programas electorales para las municipales, ni para las autonómicas, ni probablemente lo haga para las nacionales. No le presto atención a los hilos de twitter que no sean en tono jocoso. El algoritmo de Instagram ya no me muestra publicaciones de agencias de noticias ni partidos políticos.

Ya no me entero, ni tengo interés por ello. No sé hasta qué punto comparto esta súbita indiferencia por el mundo que me rodea. ¿Es esto propio de la edad? ¿Se trata de una novedad generacional o les habrá pasado a otros antes? ¿Es grave, doctor? ¿Cómo se cura? ¿Por qué ocurre? Tratando de hallar el origen de mi pasotismo, recuerdo haber leído Gorgias, de Platón. Frente al entusiasmo de Gorgias sobre el arte de la retórica, Sócrates ya nos advertía del peligro que ello conllevaba. Aquel que no tenga idea de nada, pero sepa convencer, moverá a las masas. Y el otro, por mucho conocimiento y experiencia que posea, si no nos persuade de sus capacidades, no llegará muy lejos. Las plantas en los balcones, el Falcon, exhumación, gestación, el chalet, ETA, M. Rajoy, el fraude a Hacienda y las amantes, el bipartidismo, trumpismo, sanchismo, coaliciones que nunca iban a suceder, euroescépticos, imputados, corruptos, enchufados, xenófobos, homófobos, demagogos, machistas, nacionalistas, populistas, pormishuevistas... casos recientes como estos habrá habido desde tiempos inmemoriales. Todo parece siempre lo mismo, unos montan un lío por aquí, otros hacen más ruido por allá, se cubre con una estratagema de distracción y a otra cosa. Pero en ese barullo, el extremismo y la polarización van avanzando. El Reino Unido se va, Meloni gana, el wokismo censura, Francia patina, el aborto se prohíbe, Rusia invade, China asusta, el planeta se quema, el poder de compra cae... Los españoles se hartan de la crispación política y culpan de ella a VOX y al PSOE En este estado general de creciente intolerancia, una piensa que alejarse de ello y volver a la cueva es lo mejor que puede hacer. Pero entonces eso sería punto para “ellos”, saldrían ganando. La crispación es un arma muy poderosa y un camino por el cual se llega a los extremos; y si algo he aprendido de las clases de historia es que sus resultados nunca son buenos para la gente como yo, ni para la gente que me importa. Supongo que esta última reflexión, manchada de egoísmo, es lo que me empuja a reavivar mi curiosidad e implicación.