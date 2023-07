El debate del pasado lunes ha resultado decepcionante. Es difícil saber quién lo ganó, si es que lo ganó alguien. Y es una lástima y una oportunidad perdida para la sociedad española. Oportunidad única, por cierto, ya que Feijóo se ha negado a más debates con Sánchez.

Se nota lo cómodos que están los dos con ese modelo. Es el del bipartidismo de toda la vida. El problema es que España ya no es así. Ahora, junto a PSOE y PP, existen otras dos fuerzas, a nivel estatal, como son Vox y la recién constituida Sumar, de Yolanda Díaz, que representan también porcentajes muy altos de la ciudadanía y que rompen con el clásico bipartidismo.

Excluir a estas fuerzas es excluir a una parte importante de España. Y, máxime, cuando tantas referencias a ambas se han hecho en el debate. Qué mejor que hubieran estado presentes en el mismo para así poder exponer sus posturas y, probablemente, hacer más rico y más interesante un debate que, por momentos, más parecía una jaula de grillos, que el tan esperado entre los líderes que aspiran a gobernar España tras el 23 de julio próximo.

Que tal y como está el país, en un debate como ése se hable más del Falcon, de Bildu, de ETA y otros asuntos similares, que de Educación, Sanidad, Igualdad, Servicios Sociales, etcétera es patético. Que la situación económica de España está difícil está claro, pero también debería estarlo que, en estos últimos cinco años, se ha mejorado mucho, y ello a pesar de unas dificultades tan extraordinarias e insólitas como las que ha supuesto la pandemia o la guerra en Ucrania. Si recordamos otras crisis recientes, la respuesta que hubo del entonces Gobierno del PP fue calamitosa y con un impacto social, especialmente en las capas más débiles de la sociedad, del que, en buena parte, aún no estábamos recuperados.

Se quedó sin aclarar qué pasará con las pensiones. Feijóo recordó que Zapatero las había congelado un año, aunque no dijo que Rajoy las subió 0,25% durante cinco años, por no hablar de que vació la hucha de las pensiones donde había más de 66.000 millones de euros. El modelo que representa el PP ya lo hemos experimentado en España, y no hace tanto, y con graves resultados para la sociedad en general. Miedo da pensar que la crisis padecida hubiera cogido al PP en el Gobierno.

La política de pactos es una cuestión destacada en las próximas elecciones. Es comprensible que Feijóo intente que no se le vincule a Vox, pero la realidad es evidente. Por mucho que diga que se deje gobernar a la lista más votada todo suena a falso: sólo lo plantea cuando al PP le interesa, cuando no es así no hay problema en pactar con quien sea para gobernar. Es el caso de Extremadura, como le recordaba Sánchez, pero también de otros muchos sitios, como por ejemplo Elx. Se demuestra que es una preocupación muy selectiva.

Que el PP, o el PSOE, quieran gobernar en solitario es lo normal, como cualquiera. Pero la pluralidad actual implica que sea difícil y se tenga que optar por gobiernos de coalición. Y, dependiendo con quién y para qué, puede ser lo más positivo para la ciudadanía. El gran avance que, en medidas sociales, hemos tenido hubiera sido impensable si Podemos no hubiera estado en el Gobierno, a pesar de todas las dificultades e inexperiencias.

Ya conocemos al PSOE y lo que hace cuando gobierna en solitario. De ahí la importancia de que la izquierda y, en especial, Sumar, con Yolanda Díaz, tengan un buen resultado en las elecciones.

A estas alturas no podemos ir hacia atrás, perder avances sociales, volver a una España en blanco y negro como representaría Feijóo con Abascal de vicepresidente. Bastante problema vamos a tener en el País Valenciano con ellos para que también los padezcamos en toda España. No nos merecemos un retroceso así.

El día 23 tenemos la oportunidad de evitarlo y poder continuar, mejorando, con un gobierno progresista y de coalición que nos permita seguir avanzando.