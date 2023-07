Una de las razones por las que las sociedades se deterioran es la relativa a cuando los ciudadanos, o gran parte de ellos, consideran que no merece la pena esforzarse para conseguir los objetivos que se pretenden en la vida. Entre ellos, conseguir un medio de vida profesional que le permita satisfacer sus necesidades personales y de los suyos; es decir, conseguir una profesión que te guste ejercer y para la que hayas adquirido unas habilidades profesionales para llevarla a cabo. Y eso se adquiere por la debida formación profesional, que puede llegarse a ella por dos formas: bien por acudir a la Universidad y conseguir terminar una carrera profesional que luego se complemente con un Master y con adquisición de conocimientos teórico-prácticos para poder ejercer, por un lado, o bien por conseguir el aprendizaje de un oficio profesional mediante la asistencia a los centros de formación que te permitan adquirir los conocimientos para poder ejercer un oficio.

También existe otra opción como es la relativa a prepararse una oposición a la Administración Pública, bien en las modalidades más difíciles que exigen una carrera universitaria y que permite acceder a puestos de alta responsabilidad en la Administración del Estado o de las Administraciones locales y autonómicas, bien mediante el acceso a otros cuerpos que no lo requieren, pero que, indudablemente, exige una altísima dedicación y esfuerzo para poder entrar en las muchas oposiciones que existen hoy en día en cualquier rama de la Administración para las que salen pocas plazas y cuyos aspirantes saben que deben ir a una academia donde preparar la oposición bien y de forma seria, y dedicar muchos días, meses y años a esta preparación si quieren tener opciones serias para conseguir una de esas plazas.

Sin embargo, existe una tendencia a entender que se puede conseguir una estabilidad profesional sin esforzarse, sin estudiar una carrera, o sin formarse acerca de cómo poder especializarse en alguna materia con la que poder hacer de ello una profesión en la gran cantidad de áreas que existen donde se puede ser un buen profesional, o sin preparar una oposición cualquiera que sea su dificultad, porque todas son difíciles de obtener y meritorio el esfuerzo que hacen muchos ciudadanos hoy en día para conseguir una plaza con mucho esfuerzo, con horas encerrados, sacrificios pasados, e incertidumbre sobre si al final lo conseguirán.

Por eso, llama la atención que exista una tendencia que potencie lo contrario, en que las cosas se consiguen por otros medios en donde la denominada “cultura del esfuerzo” parece que no va con ellos y que se pretende hacer de ello una actividad para siempre. Por otro lado, también están los que dedican su tiempo a buscar objetivos con medios ilícitos, pero esto ya es otro tema, y que cada vez está creciendo más ante la proliferación de personas que enfocan su tiempo y dedicación a hacer el mal y daño a los demás, en lugar de pensar en formarse en una profesión que se adapte a las virtudes y posibilidades de cada uno, aunque puedan pensar que lo fácil es engañar a los demás, y cometer irregularidades en unos casos y delitos en otros.

De esta manera, la “cultura del esfuerzo” es la que debe imperar hoy en día para poner en práctica la enseñanza a nuestros jóvenes que si quieren llegar a conseguir una actividad profesional hay que esforzarse y que el “cortoplacismo” para conseguir objetivos sin esforzarse no tiene un fin positivo. Que puede ser cierto que durante poco tiempo se pueda vivir de algo fugaz, pero que a la larga no tendrá efectos positivos cuando pasen los años y luego sea más difícil recuperar ese tiempo perdido que se tiene cuando uno es joven y puede invertir su tiempo en esforzarse en formarse bien en lo que más le guste y para lo que sus actitudes y capacidades permitan potenciarlo y conseguir una actividad profesional de la que vivir y con el objetivo de hacer el bien a los demás, ejerciendo bien su trabajo y estando satisfecho en hacer lo que uno sabe que es bueno en ello.

La “cultura del esfuerzo” es transmitir que para llegar a algo profesionalmente es preciso poner todos los medios necesarios para conseguir un objetivo, porque lo contrario es introducirse en una rueda de auto engaño y de considerar que no hace falta esforzarse para conseguir metas, y que eso es para otros, porque hay gente que llega lejos sin ese esfuerzo. Pero eso es no darse cuenta de que esto es excepcional y que no es el espejo de nada, y que si se quieren conseguir objetivos el sacrificio, la voluntad, la disciplina, la honradez con uno mismo y los demás son los valores que permitirán a todos llegar a conseguir lo que se aspira. Lo otro no es más que un espejismo y algo irreal y pasajero.