Antes de que la irrupción de las nuevas tecnologías lo cambiara todo, los policías más veteranos solían repetir como un mantra que la mayoría de los crímenes se resuelven en solo un palmo de distancia: el que va de la bragueta al bolsillo. Pasión o interés. Y con frecuencia una mezcla de los dos. Gracias a esa confusión de pulsiones y ambiciones por la que el PSOE ha empezado a desangrarse a velocidad de crucero, el PP acaba de hacerse también con el poder en la Diputación de Valencia, la única gran institución en la que la izquierda creía tener la posibilidad de gobernar tras la debacle del 28M, que dejó en manos de los populares, solos o en compañía de Vox, la Generalitat Valenciana, las otras dos diputaciones y los municipios más poblados de la Comunitat, incluido uno con tanta carga simbólica como Elche.

Digo «creía» porque, aunque los números eran favorables al PSOE y a Compromís, desde el principio cualquiera alejado del epicentro del drama podía ver que esa partida estaba ganada por el PP. El expresidente de la institución, Jorge Rodríguez, alcalde de Ontinyent y figura en alza en el PSPV hasta que fue acusado de graves delitos y alejado de la organización, tenía en sus manos que gobernaran sus antiguos compañeros socialistas, junto con Compromís y la diputada que la nueva formación que él creó, Ens Uneix, obtuvo en las elecciones, cuyo voto rompía el empate a escaños entre derecha e izquierda. Pero eso configuraba un terreno cenagoso, en el que el PP sabe maniobrar mejor. La izquierda habla de la historia, la derecha aplica sus enseñanzas. Y sobre jugadas como la de Rodríguez hay escritos tomos enteros.

Rodríguez fue represaliado por el PSOE tras ser detenido por su gestión en la Diputación, en el curso del llamado caso Alquería. Dos días después de las últimas elecciones, donde revalidó la Alcaldía con el partido que entonces creó, el tribunal dictó su absolución. ¿Qué ganaba ahora dándole con su voto la Diputación a sus antiguos conmilitones del PSOE y de Compromís? Acelerar el camino de su propia disolución. ¿Qué podía obtener entregándoselo a la derecha? Ser tratado a cuerpo de rey hoy, y ser tenido en cuenta para mañana. La elección estaba clara. Podrá Rodríguez buscar todas las justificaciones que quiera: dice que, entre un gobierno formado por el PSOE y Compromís y otro por el PP y Vox, él ha ordenado dejar pasar a la derecha nada menos que para favorecer la regeneración de la izquierda. Y alardea también de que le ha hecho pagar a Puig haberle abandonado a su suerte cuando fue imputado, aunque para ello haya acabado dándole la presidencia al PP, que fue el partido que le pidió en los juzgados diez años de cárcel. Pero no va por ahí. Ni regeneración, ni ideología, ni siquiera venganza. Rodríguez es un instrumento más al servicio del PP, el partido que en esta subasta le ha ofertado una carrera profesional más conveniente a sus intereses que la que podían presentarle sus excompañeros.

Muchos lectores, llegados aquí, estarán pensando en el rollo que les he soltado a cuento de una institución al fin y al cabo menor. Pero es que lo de la Diputación de Valencia, como en estos días se ha subrayado en todos los medios con acierto, va más allá. Porque tiene consecuencias sobre el futuro del PSPV. Esa es la jugada del PP, bien vista. Seguir avivando las llamas en las que ha empezado a quemarse el PSOE, sin darle un respiro a los socialistas para sofocarlas. Porque no cabe olvidar que la noche misma de las elecciones del 28M el alcalde de Mislata y secretario provincial del PSOE de Valencia, Carlos Fernández Bielsa, en comandita con su homónimo de Alicante, Alejandro Soler, lanzaron su alternativa contra Puig para hacerse con todo el poder en el partido. ¿Sobre qué bases? Más allá de la evidente derrota a manos de Mazón, tres principalmente: los malos resultados en Alicante, de los que Soler hace único responsable a Puig, su equipo y sus decisiones impuestas unilateralmente; el apoyo de Pedro Sánchez a su apuesta, en contra de Puig; y el hecho de que Fernández Bielsa iba a presidir la Diputación valenciana y, por tanto, a convertirse en el máximo representante institucional del socialismo frente al PP de Mazón.

Pero la jugada de Rodríguez de entregarle la Diputación al PP hace que todo decaiga, al menos en los términos en los que se había planteado. Soler podrá recriminar a Puig el que no haya tenido en cuenta a la organización del partido en Alicante. Y no le falta razón. Pero no puede obviar tampoco que la izquierda ha perdido Elche, su ciudad más emblemática, dos veces en 44 años. Y en una estaba Puig y en otra no. Pero en las dos ocasiones ha sido Soler protagonista, ya fuera como alcalde o como secretario general. Por otra parte, el apadrinamiento de Sánchez a la plataforma en que conviven él y Bielsa, como comprenderán, tampoco es que a día de hoy parezca un activo. Y la tercera de las premisas sobre las que la noche del 28M una parte del PSPV trató de lanzar la alternativa a Puig también se ha venido abajo con la maniobra de Rodríguez. Bielsa ya no podrá competir presentándose como un triunfador, ganador de las elecciones en su pueblo y presidente de la mayor institución gobernada por el PSOE. De momento, no es un primus inter pares. Y después de lo ocurrido en Valencia, los socialistas no van a poder retener ni siquiera la presidencia de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, ostentada hasta ahora por el alcalde de Elda, Rubén Alfaro, aliado también de Bielsa y de Soler. Pues bienvenidos todos, de un lado y del otro, al club de los damnificados por la victoria del PP.

Lo sucedido este viernes en la Diputación de Valencia cierra, con trompetería, la semana en la que creo que la izquierda ha empezado a darse cuenta, con más de mes y medio de retraso, de lo que le pasó el 28 de mayo. Pero sobre todo ha comenzado a ser consciente de lo que le espera. El debate de investidura en las Corts el jueves no sólo sirvió para resituar a todo el mundo, sino que marcó líneas de lo que puede ser esta legislatura. Y ninguna es favorable al PSPV y a Compromís. Apretado por estar situado en medio de una campaña electoral y con todos los focos mediáticos nacionales puestos sobre él por su pacto tan rápido como explícito con la ultraderecha, el más relevante de los firmados hasta aquí en toda España, Mazón hizo en su primera intervención probablemente el discurso más plano y menos comprometido de los que ha pronunciado jamás un aspirante a gobernar esta Comunidad en su comparecencia para reclamar la confianza del Parlamento. Pero, como han contado ya por extenso mis compañeros, en las réplicas y dúplicas rayó a un nivel excelente, que ni la izquierda ni buena parte de la propia derecha esperaban.

Mazón es pragmático. Pero también es inteligente, hábil y duro, cuando toca serlo, en grado sumo. Quienes lo conocemos desde hace años nos hemos hartado de decirlo. Pero viniendo desde Alicante, en València una vez más han vuelto a cometer el error de menospreciarlo. Esa ha sido siempre su principal ventaja, lo mismo cuando desde Presidencia le negaban el pan y la sal hasta para recibirlo, como cuando Puig renunció a debatir con él tantas veces como pudiera. Desde el jueves, se ha entrado en otra fase. Los que cayeron en la trampa de minusvalorarlo, ahora cometen la equivocación de tacharlo de soberbio. Supone seguir sin aceptar una realidad que es la que es, guste o no guste: Mazón tiene el poder, y como sus más destacados predecesores, igual Lerma que Zaplana o que Ximo Puig, ha demostrado en muy pocos días que sabe cómo usarlo. No es fácil conseguir lo que él logró el jueves en la investidura, en el que era, no se olvide, su debut como parlamentario: mantener el tono con un diputado tan acreditado como Puig y machacar a otro tan veterano como el portavoz de Compromís.

Joan Baldoví fue el mejor aliado que Mazón, pero también Puig, tuvieron ese día, porque colocó a ambos en una dimensión muy por encima de la suya propia. Salió a la tribuna sobrado, a darnos clases a todos de parlamentarismo, porque él ha sido diputado en Madrid. No deja de ser un estrambote que quien representa al nacionalismo valenciano tenga en tan poca consideración sus foros. Pero, consciente o no de ello, así lo hizo. Y pocas veces se ha visto en las Cortes a alguien ir haciéndose tan pequeño en la tribuna y a su oponente crecer tanto, como el jueves se vio menguar a Baldoví y agigantarse, gracias a él, a Mazón. Baldoví le formuló, en un tono que pretendía ser grave pero sonó condescendiente, varias preguntas a Mazón acerca de unos pactos con la ultraderecha que cualquier demócrata repudia. A Mazón le bastó una para destrozarle: si tanto le repugna a Baldoví que una negacionista del machismo, del cambio climático o del derecho de cualquier persona a decidir sobre su propio cuerpo y a amar y ser amado por quien elija, presida las Cortes, ¿por qué Compromís no se opuso al nombramiento de Llanos Massó? No hay más cuestiones, señoría.

Baldoví logró que viéramos en la sala a dos presidentes. El saliente, Ximo Puig, que no perdió de vista en ningún momento lo que representa. Y el entrante, Carlos Mazón, que supo encontrar el tono que exigía la sesión y la nueva responsabilidad que ostenta. La única suerte que el portavoz de Compromís tuvo es que tras él hablaba la síndica de Vox, que dedicó sus treinta minutos, como era previsible, a hilvanar disparates, escupir prejuicios y mancillar la palabra libertad con el mismo desparpajo con el que todos los dictadores la usan. Mazón va a encontrar en sus socios un problema diario, pero las verdaderas consecuencias de su pacto con Vox las pagarán los ciudadanos en sus derechos más básicos si no es capaz de tenerlos bajo control, lo que no parece tarea fácil. Visto lo que vino tras él, lo de Baldoví fue un discurso de estadista. Pero tendrá que adaptarse a la nueva realidad en la que está Compromís, que no es sólo la de haber pasado del poder a la oposición sino, como le recordó Mazón, la de ser la única fuerza política en la Cámara que ha perdido votos y escaños respecto a su representación anterior.

Si algo dejó claro la sesión de investidura es la larga travesía del desierto que ahora comienza para la izquierda. Hoy por hoy, Puig es el mejor portavoz al que el PSOE podría aspirar. Pero nadie avanzó nunca con la cabeza vuelta hacia atrás y, en todo caso, Puig no volverá a presentarse a unas elecciones autonómicas. Cuanto antes lo asuman todos los actores (no tanto para derribarlo, como para procurar una sucesión ordenada) mejor le irá a toda la izquierda en esta comunidad. Y digo la izquierda, englobándolos a todos, porque sólo si el PSOE se recupera la izquierda podrá tener esperanzas fundadas de volver al Gobierno de la Generalitat. ¿Cuándo? No me iré tan lejos como aquella ocurrente expresión de los 90 que decía que el sucesor de Felipe González estaba estudiando COU. Pero desde luego, para consolidar un nuevo liderazgo no parece que al PSOE le vaya a bastar una legislatura. Eso es algo que también quedó claro esta semana en la investidura de Mazón. Sí, de ese Mazón del que algunos hablábamos antes de que empezara la pandemia y que este lunes tomará posesión del Palau.