La verdad es que los alicantinos nos hemos convertido en una cuadrilla de desagradecidos, gente incapaz de valorar el imaginativo esfuerzo de nuestras autoridades municipales, con su alcalde a la cabeza, que no paran de tratar de transformar la ciudad de una manera francamente ingeniosa que no acabamos de comprender. Pero en lugar de reconocer estas atrevidas decisiones, no dejamos de censurar al equipo de gobierno municipal de forma tan despiadada como injusta.

Y es que no hemos parado de criticar que este Ayuntamiento, gobernado por el PP, ponga patas arriba la ciudad en pleno verano, cortando algunos de sus accesos esenciales y sus ejes viarios fundamentales, convirtiendo la ciudad en una ratonera sin alternativas, que hace de nuestro día a día un sufrimiento y transforma la estancia de los turistas en un deporte de riesgo, con una ciudad sucia y antipática. Pero lejos de este malestar generalizado, deberíamos felicitar de manera entusiasta la sagaz intervención que ha emprendido nuestro alcalde, Luis Barcala, en todo el frente litoral y en el eje Jorge Juan - Canalejas, insólita en toda España, que da respuesta a una de las peticiones más unánimes de los alicantinos. Porque bajo la excusa de unas obras para poner una mediana y calmar el tráfico, se encubre, en realidad, la actuación más profunda para terminar con la mugre y la suciedad nunca antes emprendida en Alicante. Nada de operaciones de limpieza, de riegos y barredoras, nuestro alcalde ha resuelto acabar con tanta porquería en la ciudad sin contemplaciones, de la manera más efectiva posible. Y para ello ha decidido eliminarla levantando el suelo a golpe de excavadoras, retirando el pavimento repleto de mugre para que no quede ni rastro de suciedad sobre las calles y aceras que se van a encementar y hormigonar. No me digan que no es efectiva e imaginativa esta operación limpieza encubierta que está teniendo lugar en Alicante. ¿Que la actuación es demasiado radical? Cierto, pero es la forma más incuestionable para no dejar ni rastro de suciedad, al menos durante un tiempo. ¿Que es una operación costosa? Así es, pero movemos la economía en muchas empresas de la construcción, con las que siempre hay que llevarse bien, y además, obtenemos financiación europea. ¿Que se originan graves trastornos a los sufridos ciudadanos y daños a comerciantes y hosteleros? Unos quejicas que llevan años dando la lata con la suciedad pero que no acaban de comprender las maravillas de las que disfrutarán cuando terminen tantas obras como salpican nuestras calles. Con un asfalto recién alquitranado, unas baldosas nuevas junto a bordillos relucientes y sin mácula de cochambre, durante un tiempo no podrán decir que no se ha actuado de manera profunda sobre la suciedad en esas zonas de la ciudad, y lo demás son pamplinas, debe pensar nuestro alcalde. Naturalmente que una operación tan ambiciosa no está exenta de riesgos, y no son pocos. Ahí tienen la avenida de la Constitución, recién levantada de arriba abajo, con el suelo repleto de grietas y desconchones que parece ya sucio a las pocas semanas de ser colocado, sin imbornales que puedan recoger las aguas de lluvia cuando caigan de manera torrencial. Pero todo son críticas infundadas, porque si próximamente tenemos que volver a cambiar el suelo por otro, nuestro Ayuntamiento habrá vuelto a impulsar el negocio en tantas empresas que luego anuncian beneficios millonarios a costa de obras como esta, y como por efecto del cambio climático llueve mucho menos, lo de los imbornales tampoco es muy grave, ha debido de pensar algún técnico municipal negacionista. Algo parecido sucede con la tala de árboles que el Ayuntamiento de Barcala realiza por diferentes zonas de la ciudad, junto a esos centenares de alcorques vacíos que siguen sin reponerse en calles y jardines a medida que se retiran ejemplares. Desde los árboles de las melias en la avenida de la Constitución a los de la avenida de Jijona, se critica al Ayuntamiento por eliminar ejemplares sanos, vivos, que llevan años creciendo y dan sombra en una ciudad tan necesitada de ella, formando parte del patrimonio afectivo de muchos vecinos. Pero nuestro astuto alcalde va muy por delante de nuestra mirada cortoplacista y es capaz de poner en un mismo plano su preocupación por las consecuencias de la guerra en Ucrania sobre nuestros bolsillos, con el impulso de la economía local en determinados sectores económicos, un genio. Porque no me cabe duda de que el motivo de talar tanto árbol en Alicante es acumular leña para que, de cara a un invierno en el que el precio de la energía pueda subir y tengamos que recurrir a fuentes energéticas alternativas, desde el Ayuntamiento poner a disposición de los vecinos troncos de leña convenientemente acumulados en determinadas zonas, como sucede en el parque Sergio Melgares, al que se trasladaron las melias retiradas de la avenida de la Constitución y que están listas para ser convertidas en astillas una vez secadas al sol. Y por si fuera poco, se dinamiza la hostelería de la ciudad, ya que solo podremos guarecernos del sol en las terrazas y bares, impulsándose también el negocio en los viveros. De manera que cuando haya actuaciones municipales que no comprendamos, pensemos que es debido a la imaginación que derrocha nuestro Ayuntamiento, aunque en el camino nos hagan la puñeta.