Cuando escribo estas líneas, el mocerío pamplonés de rojo y blanco ya habrá entonado el «pobre de mí» que cierra las fiestas de San Fermín sin que, curiosamente, la progresía separatista, Unidas Podemos, Sumar o restar, el animalismo tardoizquierdista y Bildu hayan hecho ningún esfuerzo para impedir (por ejemplo, rodeando encadenadas la plaza de toros como les gustaría rodear los parlamentos que no son de su agrado) que todos los días, todos, fueran toreados, picados, banderilleados y muertos a estoque seis toros, seis, en el coso taurino de la Casa de Misericordia de Pamplona. Y para mí tengo que más de uno y de una de las que aprobaron la Ley de Bienestar Animal de Montero, Belarra y Pam se comieron durante las corridas, en los tendidos de sol donde anida el pueblo y las Peñas, buenos bocadillos de magra de cerdo (carne, Alberto Garzón) con tomate mientras se ponían moradas (unidas moradas) de vino, pacharán y calimocho. «Si los progres comieran chinas del río, no estarían tan gordos los muy jodíos», reza una canción popular deconstruida.

Es harto curiosa la capacidad camaleónica que tiene cierta izquierda y la extrema izquierda cuando miran hacia el otro lado del espejo de sus contradicciones. Como en determinados temas no pueden cambiar la realidad porque el pueblo los correría a palos -es el caso de los encierros de toros y las corridas de San Fermín-, se adaptan a la posverdad camuflándose en el paisanaje y pasar desapercibidos. Las 17 peñas oficiales de San Fermín, que agrupan a más de 5.000 miembros y miembras, ocupan varios tendidos en la plaza de toros y vienen a representar la esencia acrisolada de la fiesta. Por cuestiones empíricas es muy improbable, y ontológicamente imposible, que entre tantos peñistas no haya batasunos, podemitas, animalistas, sumaritas y gauche divinne. Un almibarado perfume de mujer esclavo de la terca tradición y cogido de la mano de esa obscena hipocresía tan cara a nuestra izquierda coyuntural. Para evitar indigestas empanadas mentales de algún despistado lector, recordaré que en 2017 once peñas de San Fermín calificaron a los asesinos de ETA como presos políticos y exigieron su libertad. Es fácil colegir que esas peñas no son de derechas, ni de extrema derecha. Eso sí, mañana, en la derrota, cuando la resaca desaparezca, irán solícitos a todas las manifestaciones antitaurinas que se convoquen. Eppur si muove.

Valga este prolijo exordio, aunque necesario, para adentrarnos en otra tradición camuflada de verdad mobile: los debates electorales. Un tostón «urbi et orbi» que nos traslada al más casposo «mainstream» del mentidero político («Mentidero de Madrid, decidnos quién mató al conde», inicia Góngora su famosa décima). El pasado lunes, el conde capitalino de La Moncloa se enfrentaba en televisión, «face to face», al aspirante provinciano Feijóo, ¿moderados? por dos periodistas que no quisieron contener el afectado histrionismo, la furia desatada, la lenguaraz soltura interruptiva (procesalmente hablando) de quien durante cinco años ha acaparado en exclusiva la palabra y la verdad: Sánchez. Sobre la verdad de alguien al que siempre le preguntan por qué ha mentido tanto no voy a pronunciarme, dado el riesgo de que una verdad repetida mil veces se convierta en una mentira, invirtiendo el axioma goebbeliano. Pero sobre la palabra de Pedro -perdonen el oxímoron- conviene al debate televisivo traer el rostro de crispación y los destemplados exabruptos de quien, en su fuero interno, se sabe perdedor. Quizá los suyos pensaron que el maquillaje podía ocultar, o al menos disimular, ese rictus de soberbia, esa aura de vanidad insatisfecha que acompaña al inquilino in fine de La Moncloa, pero se equivocaron. Cuando Narciso se admira en las aguas del rio termina ahogándose.

En el propio PSOE reconocen, como piadosa consolación, que Sánchez tuvo un muy mal día en el peor momento posible. Tautológica conclusión. Es imposible que Sánchez no tenga malos todos los días y en todos los momentos habida cuenta de su acrobática trayectoria política, cautiva de unos socios que se niega a reconocer en público porque sonrojarían a cualquiera, y a los que mima en privado porque de ellos depende su sillón. Dicho de otro modo: para hacer un Frankenstein se necesitan tantos remiendos, tantos trozos de tela y carne, que es imposible distinguir entre el traje y quien lo lleva. De ahí su enconada irritación al recordarle sus alianzas con Bildu, los separatistas catalanes y los comunistas podemitas. Nadie debe quejarte de cistitis cuando se acuesta voluntariamente con los calzoncillos mojados.

El mundo de las contradicciones en el que se encuentra nuestra gauche divinne y la extrema izquierda comunista resulta devastador. Y es comprensible. Debe resultar muy incómodo acostarse leyendo a Gramsci para blanquear el comunismo y despertar sudoroso a medianoche con el mal sueño de los cien millones de muertos que los regímenes comunistas han causado. De ahí que fuera muy sabio decir que te quitaría el sueño meterte en la cama con determinadas siglas, pero la sabiduría suele estar reñida con la enfermiza ambición y, sobre todo, con la patológica codicia por el poder. ¿Cómo se puede ganar un debate en el que tienes que defenderte de tus propias mentiras y abjurar de tus socios de gobierno y coalición? Les pasa lo mismo a ciertas peñas de San Fermín, tan aberzales, tan antitaurinas, tan animalistas, tan ultraizquierdistas avant la lettre, y luego cantando el Riu-Rau en los abarrotados tendidos de sol. A más ver.

(Spoiler empanado) A raíz del artículo de la semana pasada algún izquierdista trashumante ha querido confundir la personalidad de la activista francesa Houria Bouteldja porque le avergüenza esa compañera de viaje. Pura ignorancia. Nuestra feminista Bouteldja ha sido invitada a dar conferencias y escribir en foros tan de derechas y machistas como Polis, Revista de la Universidad Bolivariana (tan cara a Zapatero, Iglesias o Monedero); Ca la Dona, un espacio de acción feminista catalán; diario Público; el digital CTXT, un medio de izquierdas entre cuyas fundadoras está Sol Gallego-Díaz, exdirectora de El País, y muchos otros. Contra el hambre de saber no es bueno comer empanada, sino leer, aunque sea a Plinio el Viejo.