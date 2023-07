Son muchos los artistas, y no artistas, que a lo largo de su vida han pasado por el trance de soñar despiertos con la huida de la civilización y la vuelta a una vida más sincera y en contacto con la naturaleza. En 1891 el pintor francés Paul Gauguin (París, 1848 – Atuona, islas Marquesas, 1903) lo resolvía embarcando para Tahití, donde pintó sus mejores cuadros.

En 1980 el pintor ilicitano Manolo Blasco (Elche, 1949) se compraba una parcela de tierra en La Canalosa, pedanía de Hondón de las Nieves, y se construía su propia isla. En seguida montaría sus tiendas de campaña familiares y plantaría sus primeras matas. Por lo pronto sería su lugar de vacaciones. Más tarde emergería un gracioso caserío a base de caravanas, casetas, módulos y ensanches perfectamente acondicionado para vivir todo el año. Alrededor proliferaban toda clase de plantas en bidones y macetas. Y los más diversos animales acampaban ya a sus anchas: tortugas, gatos, perros, gallinas, patos…

Simpático artista

Mientras tanto, el simpático artista se hacía de querer por todos los nativos que veían asombrados cómo iban apareciendo sus casas, sus portales y ventanas, sus almendros, etc. en los cuadros del pintor. Manolo se comprometía a no dejar una casa de La Canalosa sin un cuadro suyo en la pared; cambiaría a los nativos las pinturas por tarros de miel, garrafas de vino, bidones de aceite, etc. Manolo ya estaba integrado. En el Mesón El retiro le dedicaban un museo con derecho a venta.

En el año 1993, «Blasco», como lo llaman los nativos, acude al alcalde pedáneo de entonces, José Ramón Tortosa García, para proponerle una exposición de pintura durante las fiestas patronales. En principio serían cuadros de él y de sus amigos de Hondón de las Nieves, Manolo Gimeno, Ramón Guardiola y Antoni García. Aquello gustaría mucho a todos los habitantes de la pedanía y desde entonces se cuenta todos los años con la tradicional Exposición de Pintura en La Canalosa, dentro de las Fiestas Patronales en honor de la Virgen de las Nieves y El Salvador, el último fin de semana del mes de julio.

Los amigos pintores de Elche visitábamos a Manolo en su paraíso de vez en cuando para compartir algunas barbacoas a la luz de la luna, lejos de las pirañas y los tiburones, y disfrutar de unas románticas cenas selváticas, rodeados por todos los animales sueltos de nuestro amigo. En una de estas cenas surgió la idea de sumarnos a las exposiciones anuales de Manolo en La Canalosa.

Cuando los pintores de Elche nos incorporamos al montaje de las exposiciones, estas se hacían en el colegio El Olmo. Nos dejaban el aula tal y como había quedado el último día de clase y nosotros teníamos que transformarla en lo más parecido a una sala de exposiciones. Resultando de paso uno de los días más felices de nuestra vocación artística. Inolvidables las cervecitas a cada rato para combatir el calor mientras colgábamos los cuadros. Y después eran tremendas las barbacoas al mediodía en el poblado de Manolo.

Ya al terminar la tarde barríamos el suelo de la flamante galería de arte y pasábamos el mocho bien cargado del fregasuelos más perfumado. Dejándolo todo preparado para recibir a las autoridades, damas de honor y demás habitantes de la isla, sobre todo los niños. Nuestro Manolo recibía las felicitaciones y las bromas de todos los visitantes.

Exposiciones

A partir del año 2011 las exposiciones se vienen realizando en el Centro Juvenil y Polivalente de La Canalosa. En una auténtica sala de exposiciones que muestra estupendamente los cuadros y permite un mayor número de participantes, así como la incorporación de los dibujos sobre cuadernos del colectivo Cuadernos Viajeros, de Elche. Hoy día montamos la exposición en media mañana, con aire refrigerado.

Este año se cumplen los 30 Años de Pintura en La Canalosa. Y en la exposición conmemorativa participamos los siguientes artistas: José Barroso, Antoni García, Yolanda García, Tonia Baeza, Toni López, Ramón Guardiola, Manolo Blasco, Magdalena García, Mª Jesús Cuesta, Lola Soler, Lola Carrasquilla, Juan Llorens, José Ángel Morales, José García Poveda, Elena Ródenas, Dulce Quesada, Carmen García, Carlos Quesada, Antonia Soler, Ángel Castaño y Cuadernos Viajeros.

Como recuerdo y homenaje a los orígenes de estas exposiciones en La Canalosa, se ilustra este escrito con una imagen retrospectiva de algunos pintores de Elche en uno de aquellos almuerzos en el paraíso perdido de Manolo Blasco.

La exposición estará abierta el sábado y el domingo, 29 y 30 de julio. Continuará…