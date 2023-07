Faltan escasos días para las elecciones de 23 de julio. Nos jugamos mucho en ellas. Todas las encuestas nos hablan de que es muy posible que las fuerzas de derecha obtengan el triunfo electoral y formen gobierno. Y también nos dicen que ello se produciría, especialmente, por el hecho de que una gran parte del voto progresista no está lo suficientemente motivado para ir a votar, cosa que no pasa con el de derechas, que está lanzado.

Desde el Sindicato Comarcal de Pensionistas de CC.OO. en el Vinalopó-Vega Baja queremos hacer un llamamiento al electorado de izquierdas para que acuda a votar. Es la única forma de evitar un retroceso espectacular para nuestra sociedad. Los cinco años del gobierno de coalición PSOE-PODEMOS han supuesto un avance espectacular sobre lo que representaba el gobierno del PP de Rajoy, al que sustituyó. Y eso que ha tenido que enfrentar unos problemas colosales y totalmente imprevistos, y sin la necesaria colaboración de la oposición, como fueron el COVID-19 o los derivados del conflicto en Ucrania que, entre otros aspectos, agravaron los problemas económicos de una sociedad que vio cómo la inflación se disparaba y las clases menos favorecidas sufrían un aumento de precios en la energía y alimentación que reducía su calidad de vida. Sin olvidarnos del volcán de La Palma que en 2021 supuso grandes pérdidas para la población local y otro esfuerzo añadido para el resto, al que tuvo que hacer frente de nuevo este gobierno.

A pesar de ello y de la falta de experiencia de un gobierno de coalición, inédito en España en casi un siglo, la respuesta de éste fue muy adecuada. Se evitó que el peso de la crisis, como en anteriores ocasiones, recayera sólo en las capas más débiles. Con los ERTES se consiguió evitar la pérdida de millones de puestos de trabajo y mantener unos ingresos vitales para muchísimos.

Por otro lado, y es algo especialmente importantes para nosotros, como pensionistas, mantener el poder adquisitivo de las pensiones, con el aumento del 8,5% para 2023, es fundamental. Y que queden garantizadas por Ley, un gran avance. Nos preocupa que la derecha no se comprometa a mantener este criterio. Nos hace temer volver a los tiempos de los aumentos del 0,25%. Y ya empiezan a oírse declaraciones sobre la necesidad de aumentar la edad de jubilación, y no sólo a los 70 años, algunos ya hablan de los 72 años.

Por otra parte ha sido este Gobierno el que ha dignificado el SMI con unas subidas impensables en la época del PP. También con la reforma laboral, que ha permitido mejorar las condiciones de trabajo, especialmente luchando contra la eventualidad y el fraude en la contratación. También se ha comprometido a volver a llenar la hucha de las pensiones, que el PP vació con más de 66.000 millones de euros que había.

Y, ante todo, nos preocupa que la posible llegada de la derecha al poder lo sea con Vox y con Abascal en la vicepresidencia del gobierno. El mensaje reaccionario y fascistoide que esto representa creemos que es un peligro para España, una pérdida de derechos para los colectivos sociales y, en especial, los jóvenes, las mujeres, LGTBI, Igualdad, etc. Supondría volver atrás muchos años, casi a las puertas del franquismo otra vez, que gran parte de nosotros hemos conocido, padecido y no queremos que se repita.

Por ello hacemos este llamamiento a la participación de los votantes progresistas. Ningún voto de izquierdas puede quedarse en casa. Nos jugamos mucho nosotros y se lo haríamos jugar a nuestros hijos y nietos.

El día 23 tenemos que votar para que nuestro país siga avanzando, por no perder derechos y por el futuro de los más necesitados. Evitemos que ganen las derechas del PP y Vox que sólo traen división, marginación y odio entre españoles. No los necesitamos, su tiempo es otro y ya pasó. No queremos volver atrás.