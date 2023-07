«Sanchismo» es la mejor alabanza a Sánchez

Dos milenios después de Cristo, es curioso enterarse de que «cristianismo» es un término infamante para quienes lo consideran hijo de Dios. No de otra forma puede entenderse que «sanchismo» se aplique como una connotación peyorativa de la efigie de Pedro Sánchez, tampoco exenta de mesianismo. En teoría, la imposición de una figura unipersonal como marca de su época es el mayor éxito a que puede aspirar un gobernante, véase gaullismo como ejemplo.

El éxito de la derecha no consiste en haber acuñado el sanchismo, sino en haberlo equiparado a una maldición, cuando se trata de la mayor alabanza a la que podría aspirar su destinatario. La convicción de que todo vale contra Sánchez ha llegado un poco lejos, si hasta un reconocimiento evidente a su personalidad debe reinterpretarse como un insulto. Con el agravante de que la intención de descalificar con un «-ismo» al presidente del Gobierno proviene de las mismas ultraderechas moderadas que se postran ante el thatcherismo y el reaganismo, dos bendiciones doctrinales.

El debate con Feijóo demostró que la mayor debilidad de Sánchez consiste en asumir a rajatabla y en su totalidad cualquier término denigratorio que le endose la derecha, sin examinar previamente su calidad, fecha de caducidad o intenciones dilatorias. El candidato socialista ha olvidado, si algún día lo leyó, el manual No pienses en un elefante de George Lakoff, que sirvió de guía a Zapatero para no despistarse con los discursos que pretende imponer el rival. De ahí que al actual presidente del Gobierno le fascine hablar de «sanchismo», desde el momento en que se trata de una palabra que incluye su apellido, de una apelación nominal a su vanidad.

Asombra que el destinatario del «sanchismo» lo asuma como una ofensa integral. En su gira de despedida por la telebasura, Sánchez suele adelantarse a sus entrevistadores, al introducir la presunta descalificación sanchista como ejemplo de la guerra sucia a cargo de sus rivales. Con este comportamiento chocante, concede solidez de fenómeno arraigado a una asociación que brotó como un mero exabrupto. Al presidente del Gobierno le resultaría más válido y efectivo asociar su nueva condición de genérico a una elevación de su persona a categoría. O ligar al sanchismo con un estilo de gobernar apreciable, en cuanto que contempla la oportunidad de establecer alianzas con fuerzas polícromas.

El impresionismo no es hoy una ofensa a sus practicantes, sino la definición de una cotizada escuela artística. Tampoco felipismo fue obligatoriamente denigratorio, incluso en la elección del primer nombre se concentraba la familiaridad con Felipe González, la atribución de un estilo propio que además conectaba con amplios segmentos de la población. Cuando se sostenía que había más felipistas que socialistas, o más juancarlistas que monárquicos, a nadie se le ocurrió que se estuviera afrentando a ambos personajes.

De hecho, los juancarlistas se esfumaron en cuanto se multiplicaron las conexiones de Juan Carlos I con el Código Penal. De acuerdo con la condena global que el propio Sánchez efectúa del sanchismo, el juancarlismo debería haber proliferado desde que el monarca ejerce de jeque de Eméritos Árabes Unidos. En el caso de Aznar, aznarismo también mantenía connotaciones laudatorias, frente al hiriente aznarato.

El uso heterodoxo de la abstracción nominal demuestra que el problema de partida no era el sanchismo a derogar con urgencia según sus enemigos, sino el propio Sánchez, con lo cual se regresa a la casilla de salida. El presidente del Gobierno dista de ser el inquilino de La Moncloa que ha recibido mayores agresiones, pero nadie las ha interiorizado con tanto énfasis. Se ha asistido a la imagen de González enarbolando fuera de sí una portada de El Mundo contra Pedro J., por no hablar de los enfrentamientos a sangre parlamentaria de Aznar contra Gabriel Rufián o Pablo Iglesias. Sin embargo, el doliente Sánchez no ha logrado rentabilizar los dardos sufridos ni como bumerán.

Según el político que le da nombre, el sanchismo se caracteriza por «mentira, maldad y manipulación». Sin embargo, estas características corresponden en realidad al antisanchismo. Sánchez desconoce para su desgracia el efecto (Barbra) Streisand, sobre la colaboración del afectado en la difusión de los insultos que encaja. De ahí que, antes de ser preguntado, detalle a cada entrevistador la lluvia de calumnias que ha recibido su esposa. El más querido, según el CIS de Tezanos, se niega a aceptar que ese título no le garantiza ser el más votado.