Pues no, este artículo no habla de cómo los barbudos deben combatir el sofocante calor veraniego alicantino. Me refiero a los recientes sucesos en Francia, con la muerte de un adolescente argelino a disparos de un policía, cuando se saltó un control de tráfico, conduciendo sin carnet. ¿Ataque racista policial? Pienso que, si hubiera sido rubito de ojos azules, también le hubiera disparado ¿Hubo proporcionalidad? Para nada, el agente, de gatillo fácil, se excedió. Con independencia de los pequeños delitos que hubiera cometido Naël (pongámosle nombre al fallecido, era una persona como tú y como yo), como dijo la portavoz de Interior, Camile Chaize, "este drama no es aceptable".

Ignoro lo que pensará Vinicius, pero creo que en Francia son bastante más racistas que nosotros. Obviamente, no tienen una tara genética que les hace odiar al extranjero, sino, simplemente, han recibido una desproporcionada inmigración, especialmente del norte de África, que, al compartír idioma, pensaron que les sería más fácil integrarse. Porque, si no hay integración, ahí empieza el racismo. Y es el país receptor quien tiene que poner los medios para que, el que llega de fuera, que viene sin educación, recursos económicos y capacidad adaptativa, se integre. Con esta asimilación cultural, podrán acceder a la universidad, a puestos de trabajo, y relacionarse con su entorno, independientemente de que en su casa recen a Allah y coman tagine. Cuestión distinta es si los musulmanes quieren integrarse, o no.

Sin embargo, allí se han creado guetos(banlieues), donde apartan a individuos, que, como ven que difícilmenteme tendrán un buen futuro, delinquen. Si les hubieran integrado, formándoles educativamente, tal vez no fueran directores generales de una fábrica de coches, pero si podrían ser operarios, y, al estar dentro del sistema, sus hijos, nacidos adaptados al país, aspirarían a puestos importantes, dependiendo de sus inquietudes y talento. Porque, si el sistema te acoge, todo será más sencillo.¿Montaron algún pollo los españoles que emigraron a Alemania en los 60? Creando desigualdades, se generan conflictos. Y ahí es donde los políticos franceses creo que se han equivocado.

Es probable que los policías franceses, como ese grupo marginal ha desarrollado unas conductas sociales no deseables, si detectan que alguien pertenece a alguno de sus barrios chungos, su instinto les diga que hay que pararle como sea, antes que haga más daño, y alguno utilice una fuerza completamente desproporcionada. Probablemente, si hacen un análisis rápido de una situación peligrosa, cada policía individual pensará que un negro es más conflictivo potencialmente que un blanco. En vez de llamarle asesino alegremente, ponte en el lugar del policía que disparó. Y que conste que no le estoy justificando. He leído que en Francia se suicidan al año entre 60 y 70 policías, no me quiero imaginar la presión que tendrán en su trabajo, que, obviamente, sus superiores no han gestionado bien.

El coste de la muerte de este chaval, que ya de por sí es un dramón (amigo lector, piensa que el fallecido era tu hijo, ejecutado de un tiro por hacer una gamberrada injustificable....... la cosa ya cambia,¿verdad?), económicamente es un desastre, por los daños materiales causados por estos disturbios, que hubieran sido evitables de haber gastado ese mismo dinero en haber hecho políticas sociales para integrar a los inmigrantes.

Lo que yo creo que nunca deberíamos hacer en España es esa guerra entre blancos y negros que se ha montado. Porque lo acontecido allí no es un hecho aislado, no es la primera vez que una persona de tez oscura fallece a manos de la policía. En nuestro país deberíamos intentar aprender de los errores cometidos por los franceses. Resulta curioso que nuestros colegios tengan niños magrebíes, que luego apenas pisan la universidad de Alicante. Hay que invertir dinero en educación para integrar a los extranjeros que ya están aquí, y, aunque suene drástico (como cantaba Loquillo, "no vine aquí para hacer amigos"), considero que no podemos dejar entrar a extranjeros sin contrato de trabajo, ni regalarles una renta básica que ocasionalmente disfrutan en Marruecos.

Acabaré contándoos que corre sangre francesa por mis venas, hablo el idioma, que adoro, bastante mal (pero, como desconozco el significado de la palabra "vergüenza", je n'ai aucun problème a être ridicule) y es un país que me chifla. Pero, igual que venero Alicante, y detesto el ruido y la suciedad de las Hogueras, tampoco tiene por qué fascinarme cualquier cosa que hagan allí. Viendo el desastre que han montado nuestros vecinos, pongamos nuestras barbas a remojar, y busquemos soluciones.