Hace unas semanas, PP y Vox presentaron sus programas para las elecciones del 23 de julio. Se trata de programas distintos, pero no es menos cierto que, con mayor o menor grado de radicalidad, coinciden en algunas propuestas que supondrán una reversión de derechos; una mayor desigualdad y una menor eficiencia económica si ambos partidos gobiernan en coalición. Trataré de argumentar mi punto de vista con la brevedad que exige un artículo de prensa.

El Contrato Social es la base de la democracia. Forma gobierno quien obtiene la mayoría parlamentaria, pero ese gobierno no puede conculcar derechos humanos. El programa de VOX promete suprimir derechos como la interrupción voluntaria del embarazo, la eutanasia o la autodeterminación de género y sus carteles publicitarios arrojan a la papelera los derechos medioambientales de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. El programa del PP no propone suprimir el derecho al aborto, a la eutanasia y a la autodeterminación de género, pero establece cortapisas a los tres pese a que los dos primeros han sido reconocidos por el Tribunal Constitucional y es probable que también lo sea el tercero, recurrido por PP y VOX. ¿Por qué oponerse a derechos declarados constitucionales? No encuentro otra respuesta que algo que ha caracterizado históricamente a la derecha española: la falta de respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son distintas de las suyas. Una intolerancia que cierra espacios a la convivencia.

La desigualdad constituye un problema estructural de la economía española. En 2019, por ejemplo, habíamos superado el PIB por persona de 2008, pero la renta estaba peor distribuida. Para corregir ese problema, es preciso que el Estado disponga de suficientes recursos para redistribuir la renta mediante transferencias monetarias (prestaciones al desempleo, jubilaciones no contributivas, atención a la dependencia, ingreso mínimo vital…) y trasferencias en especie (educación y sanidad). Pues bien, la reducción de impuestos que aparece en los programas del PP y VOX atenta contra la función redistributiva del Estado porque ni la Historia Económica ni la Economía Aplicada refrendan que una rebaja de los tipos impositivos aumente los ingresos fiscales (predicción meramente teórica de la curva de Laffer). Antes al contrario, las reformas fiscales de Thatcher, Reagan y Trump desembocaron en cuantiosos déficits y numerosos estudios de Economía Aplicada evidencian que los tipos impositivos de los países desarrollados – entre ellos España - se sitúan por debajo de los que reducirían los incentivos para crear rentas gravables.

Quiero también destacar que la desigualdad debe corregirse no sólo por razones de equidad, sino de eficiencia económica porque crea obstáculos al crecimiento: conflictividad social; extremismos e inestabilidad política; menor consumo; niveles de endeudamiento de la población con rentas bajas superiores a lo aconsejable y dificultades para la difusión del cambio tecnológico ya que éste requiere de un nivel mínimo de demanda que no se alcanza cuando una parte considerable de la población tiene ingresos muy bajos.

Otro problema estructural de la economía española guarda relación con lo que los economistas denominan Productividad Total de los Factores o PTF para abreviar. Este concepto parece complicado, pero no lo es. El crecimiento del PIB depende de tres factores: la cantidad de trabajo, la cantidad de capital físico y la PTF, que es la parte del crecimiento del PIB que no se debe al aumento del trabajo y del capital físico, sino a otras causas entre las que son determinantes la innovación tecnológica y la calidad del capital humano- el grado de formación de los trabajadores-. La PTF española viene descendiendo desde 1995 porque nuestro crecimiento se ha basado en un modelo con escasa capacidad de innovación debido a la existencia de empresas que utilizan mucho trabajo y capital, pero cuya productividad es baja, destacando entre ellas por su peso en el PIB las del sector de la construcción y obra pública y las del subsector de servicios ligado a la hostelería y turismo. Para que nuestra renta por persona se acerque a la de los países más prósperos, es preciso que la PTF aumente y ello exige que empresas y sector público incorporen paulatinamente la Economía del Conocimiento: digitalización, capital humano cualificado e inversiones en I+D+i.

Durante la pandemia, la Comisión Europea y el gobierno español no sólo tomaron medidas de choque frente a la crisis. También adoptaron otras para reactivar la economía. Entre ellas, destacan los fondos Next Generation EU, inversiones que tienen una doble finalidad: aumentar la PTF (digitalización, formación continua, pacto de la ciencia) y lograr un crecimiento económico sostenible mediante la transición ecológica. Se trata, pues, de una oportunidad histórica para modificar un modelo de crecimiento económico que, como antes dije, posee una baja capacidad innovadora, oportunidad que el actual gobierno ha hecho suya aprobando entre otros estos PERTES: vehículo eléctrico, salud de vanguardia, energías renovables, agroalimentario, digitalización del ciclo de agua, economía circular, industria naval y aeroespacial, microelectrónica - semiconductores y descarbonización industrial.

Seré breve con el programa económico y medioambiental de VOX por dos razones. La primera es que no he leído una relación de disparates de política económica tan grande desde que preparé mis clases sobre la Autarquía franquista. La segunda, que su política medioambiental es acientífica. Se define el cambio climático como “religión climática” y no existe ni una sola medida para combatir el calentamiento global.

El programa del PP contiene propuestas fieles a un modelo de crecimiento poco innovador y decisiones tomadas por los gobiernos regionales de PP y VOX chocan con la transición ecológica. No puedo extenderme sobre ello, de modo que me limitaré a señalar algunos ejemplos significativos. El PP apuesta por reorientar los fondos Next Generation hacia obras hidraúlicas y turismo, que sería difícilmente sostenible teniendo en cuenta que, simultáneamente, propone derogar la Ley de Costas y las tasas que disminuyen sus externalidades negativas. VOX ha ocupado las consejerías de Agricultura en los gobiernos de coalición de Castilla- León, Extremadura y Comunidad Valenciana y en el de Baleares se ha suprimido la consejería de Medio Ambiente. Para terminar, recordaré que el PP ha votado en el parlamento europeo contra la Ley de Restauración de la Naturaleza.