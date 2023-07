Pese a rechazar el cara a cara propuesto por La 1, el candidato del pepé a coger las riendas del país mostró su altura de miras y concedió una entrevista a la tele pública en la que entre otras aseveraciones aseguró que la formación que preside «nunca ha dejado de revalorizar las pensiones». Entonces fue cuando la periodista que tenía enfrente objetó: «No es correcto. No lo hizo ni en 2012 ni en 2013 ni en 2016». ¿¡Será posible!? ¡Habrase visto! Horas más tarde, durante el colofón de la entrega de unos premios a basca de este oficio en abecé, el Rey reivindicó el «periodismo valiente, con capacidad para atraer, vigilar, denunciar y describir» y advirtió que «los frenéticos avances tecnológicos no deben poner en peligro los principios básicos de rigor, veracidad e interés público puesto que sin un periodismo independiente no hay opiniones libres». Pero, por Dios, ¡dónde vamos a llegar!

Silvia Intxaurrondo desmonta en directo los bulos de Feijóo en una tensa entrevista en RTVE: "Eso es incorrecto" La réplica de la entrevistadora era fetén hasta el extremo de que Feijóo hubo de aclarar su aserto y lo hizo de aquella manera. La verdadera respuesta la dejó en manos de González Pons para quien «el gran error de Pedro Sánchez es mirarse al espejo cada mañana y gustarse tanto». O sea que le suena, lo distingue a la perfección. Esteban no pierde ripio. Durante su estancia en el Consell de Paco Camps, y dentro de la habitual gira de contactos, hizo gala de acreditada torsión mental, producto de una especie de superioridad moral e intelectual, por la que se preguntaba en voz alta «pero, ¿qué hago yo en este partido?». Es lógico que no lo supiera ya que de la cartera de Cultura pasó a la de Relaciones Institucionales y Comunicación y de ahí a la de Territorio cerrando el periplo con la portavocía en las Corts. Como escritor, autor de la no sé si autobiográfica «El escaño de Satanás», el espadachín blandió un tuit para salvaguardar al jefe: «Creo que rtve va a perder las elecciones. Y espero que al día siguiente dimitan los dirigentes de ese partido... Mejor no ir. Yo ni la veo ni voy». Quiso entrar de este modo en el 18 de julio. Eso le honra.