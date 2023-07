Un guiño del destino ha hecho coincidir en el tiempo la condena a cárcel a una periodista de Huelva porque sus señorías se creyeron Lou Grant, y con autoridad para decidir sobre qué es o no noticia, con los ataques furibundos que desde las filas de PP están lanzando a la redactora de TVE Silvia Intxaurrondo, y al ente público, por poner negro sobre blanco (verdad sobre mentira para ser más precisos) en la entrevista que le hizo a Alberto Núñez Feijóo, candidato del PP a la presidencia del Gobierno y quien está demostrando una capacidad innata para faltar a la verdad sin que se le arquee una ceja.

Dos periodistas, decía, que se han limitado a hacer su trabajo. A informar. La primera, de un proceso penal de interés público, por mucho que los magistrados que firman la sentencia y el fiscal que la acusó se hayan arrogado el derecho a decretar en nombre de la ciudadanía qué es lo que nos interesa o no conocer. La segunda, a ejercer como es debido el viejo oficio de un periodismo cada vez más denostado e inhabitual en tiempos de info-opinadores más afanados en contribuir a dirigir voluntades que en la noble tarea de contar los hechos.

Ha bastado, en el caso de Intxaurrondo, que hiciera las preguntas precisas y que atajara de plano y de inmediato (de lo que no fue capaz Pedro Sánchez en el cara a cara que mantuvo con el líder popular) las falsedades lanzadas sin rubor por el gallego para que, también sin rubor, personajes como Esteban González Pons hayan desenfundado su Twiter para arremeter contra la televisión pública colocándola a la altura de un partido y demostrando, con esa reacción, su incapacidad para asumir un revés y su negativa a admitir que a su jefe le han pillado con el carrito del helado.

La culpa, pues, nunca puede ser de la periodista que está cumpliendo con su cometido documentada, con profesionalidad, y, a diferencia también en esto de su interlocutor, con honestidad.

Pero por si no fuera suficiente con esa salida de tono, otro histórico del PP con bastante más bagaje que Pons, como es el incombustible José Manuel García Margallo, también se ha lanzado el barro para decir que, en su dilatada trayectoria por lo largo y ancho de este mundo, cual Willy Fog, nunca había visto que sea el conductor del programa, Intxaurrondo este caso, quien aporte datos contrarios a los que lanza el entrevistado. “Puede preguntar pero no decir si lo que responde es falso o no porque, sino, se convertiría en juez y parte. No puede estar preparada con unos datos”, llegó a decir Margallo también sin inmutarse. ¡Tremenda la flema de los populares!

Unas afirmaciones que inducen a pensar que o bien García Margallo sólo tiene la referencia de periodistas/medios afines o que, para él, para la cúpula del PP por lo que se está viendo, el mejor informador es el que no informa.

Atacar al periodismo, al buen periodismo, insisto, cuando en medio de tanta broza asoma la cabeza sólo contribuye a hacer más frágil el Estado de Derecho, algo que un veterano como Margallo debería saber y no contribuir a ello, ni siquiera en medio del río revuelto que es una campaña electoral. Incluso aunque Intxaurrondo, en el tono de respeto que mantuvo en toda la entrevista, le hubiera espetado al candidato popular: “Señor Feijóo, dado que preguntar no es ofender... ¿es usted un mentiroso?”.