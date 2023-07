El incremento de desplazamientos que suele haber en las vacaciones del verano determina un crecimiento, también, de los accidentes de tráfico que se producen en carretera y nos lleva al final del mes de agosto a que la DGT nos ofrezca cifras de la alta siniestralidad en carretera y de la pérdida de vidas humanas que suponen las imprudencias que se cometen al volante. Ello nos lleva a ver esos ramos de flores que, recordando a sus fallecidos, se sitúan periódicamente en el punto exacto donde perdió la vida su familiar por la imprudencia de un tercero y que lleva a un duelo permanente por la pérdida de la vida de una persona a la que “no le tocaba morir todavía” por edad, pero que las imprudencias, o, en algunos casos, actuaciones dolosas de los de siempre provocan estas muertes.

Nos deja sin palabras pensar cómo quedan las familias en estos lances cuando se les comunica el fallecimiento de uno de sus seres queridos. Y sin vuelta atrás, porque la muerte no perdona ni sabe de sentimientos. Nos arrebata la vida de uno de los nuestros sin piedad, sin que te des cuenta y sin capacidad de reacción. ¡Cuántas veces habrán pensado los familiares si le hubieran retenido ese día en casa sin dejarle salir!

Las cifras son evidentes, porque los resultados de siniestralidad en 2022 nos ofrecen 1.042 siniestros mortales en las carreteras españolas en los que fallecieron 1.145 personas y otras 4.008 resultaron heridas graves. Estas cifras representan 44 fallecidos más (+4 %) y 425 heridos graves menos (-10 %) que, en 2019, año de referencia y previo a la pandemia. Respecto de 2023 los accidentes de tráfico se han cobrado la vida de 418 personas hasta mayo de 2023, según datos provisionales de la Dirección General de Tráfico (DGT). En mayo de 2023, un total de 82 personas se dejaron la vida en las carreteras.

De todos modos, resulta curioso que por más que las Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la DGT alerten de la necesidad de cumplir la normativa de tráfico muchos ciudadanos siguen quebrantando las normas de circulación y causando muertes y lesiones graves a conductores que con sus familias salen de vacaciones con el objetivo de descansar y pasarlo bien, pero que se pueden encontrar con el final de que alguno de sus miembros pierdan la vida por imprudencia de conductores que no respetan normas cualesquiera que sean y no solamente en la circulación, sino también en otros ámbitos.

Los causantes de estos accidentes suelen ser incumplidores reiterados en otras facetas también, pero es en el ámbito de la circulación donde se produce el mayor daño, ya que afecta a terceros inocentes que no tenían por qué sufrir las infracciones que algunos quieran cometer.

Ante todo ello, la cuestión es que no resultará fácil evitar estas situaciones, habida cuenta que por más que se incrementen la sanciones en el ámbito administrativo, o las penas en el ámbito penal, no se demuestra una disminución en la siniestralidad con resultados mortales, ni la cifra de lesionados que se derivan de estos accidentes, como lo demuestra la estadística que año tras año expone la DGT cuando tiene que dar los resultados y momentos como el presente de vacaciones en el que se produce un incremento de conductores en nuestras carreteras y del riesgo de que se incrementen los accidentes. Pero parece que los infractores no atienden a desistir de cometerlas pese a que se han incrementado las penas de forma notable con las últimas Leyes orgánicas de reforma del código penal que agravan la responsabilidad penal por crímenes cometidos en la circulación, que es, en realidad, como se debe llamar a estas conductas,

Por todo ello, la cuestión pasa por una reeducación en estos casos y con una mayor concienciación de los ciudadanos de que deben cumplir la normativa en seguridad vial. Y, así, se trata más de una cuestión de educación y valores que buscar otras soluciones que no están dando resultados positivos, como se demuestra con el mantenimiento incremento de las cifras de mortalidad en carretera, que año tras año se está produciendo y nos lleva a unas cien personas cada mes que pierden la vida en la siniestralidad vial y que con ellos mueren también todos los miembros de su familia más cercana, porque en muchos casos estamos viendo auténticos dramas con la pérdida hasta de familias enteras que iban en un vehículo y son colisionadas por alguien que conduce bajo los efectos del alcohol o drogas, o personas que van a trabajar a primera hora y también les ocurre lo mismo. Pensemos, por ello, más en ser prudentes y pensar que un vehículo de motor y un ciclomotor es también un arma con el podemos matar y con la que nos podemos matar. No lo olvidemos.