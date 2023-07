Aprovechando su reposición, volví a ver los 13 episodios de Anillos de oro de los que se cumplen cuarenta años de su estreno. El conjunto de actores que reúne es prodigioso y los guiones brillan a gran altura. Tanto es así que el primero, Cuestión de principios, se empleó en escuelas y talleres como modelo canónico. Entre las muchas virtudes que tiene la serie es la de ser un reflejo perfecto de su tiempo y del Madrid de la época. Aunque absolutamente nadie use el metro para desplazarse. En ese y otros muchos detalles se delata el ramalazo burgués de la autora.

Tampoco es muy creíble el giro de guion que se produce en el último capítulo, cuando un Imanol Arias que tenía 25 años cuando rodó la serie, por 44 de Ana Diosdado, se confiesa enamorado de la protagonista, que casualmente acaba de quedarse viuda porque a su marido le ha dado un infarto fulminante. En la vida real, que es mucho más pragmática, Imanol era pareja de Pastora Vega, de 23 años, con la que se casaría un año después y tendría sus dos hijos Jon y Daniel.

Mi teleadicción me llevó a hablar con Ana Diosdado cuando asistió a una de las primeras ediciones de la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos de Alicante. Me interesaba mucho saber por qué después de Segunda enseñanza no concluyó la trilogía con Pedro Masó con Yo, la juez. Conversamos mientras esperábamos el inicio de la función El cazador de leones, de Javier Tomeo, un monólogo a cargo de José María Pou que compartimos butaca con butaca. Cuando la Muestra de Autores de Alicante tenía el sello de Fernando Gómez Grande y el Aula de Cultura de la CAM todavía brillaba. En aquel Alicante que parecía viajar a alguna parte.