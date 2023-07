Pedro Sánchez seguirá siendo presidente de Gobierno de España, a pesar de las encuestas, todas menos una, de las críticas feroces de la derecha, que inclusive habló de pucherazo, pidiendo que los carteros no hicieran caso a sus jefes... La derecha no puede asumir no gobernar. El resultado electoral demuestra que la sociedad española es progresista, el fracaso de Vox es muy significativo y este resultado alegra significativamente en la Unión Europea, a quien inquietaba un gobierno español en el que estuviera Vox. El gobierno de coalición logró, a pesar de las dificultades, aprobar en el Congreso de Diputados 200 leyes que han cambiado el país, hoy España es más justa, más democrática, … y su población más libre. El gobierno de coalición merecía más votos.

España se enfrenta como todo el mundo, ante desafíos nuevos, la crisis climática ya está presente, cotidianamente. El calor mata y no sólo a los mayores y a los niños. El agua de los océanos está cada vez más caliente, afecta a las especies que viven en ellos desde hace millones de años, y también afectará al turismo, no será agradable darse un baño. En España no faltan los que niegan el cambio climático, Vox en eso es pionero y en estas elecciones recientes obtuvieron tres millones de votos, el suicidio siempre es una posibilidad. Si la legislatura que termina fue difícil, ésta también lo será. El gobierno de coalición tendrá que explicar qué propone, qué reformas planteará que mejoren la vida de la gente, la economía va bien pero hay muchos menores que no perciben la alimentación adecuada y no olvidemos que esta deficiente nutrición afecta muy seriamente al proceso de aprendizaje, no se está en condiciones de aprender cuando el estómago está vacío. Los partidos en la oposición deberían de ser conscientes y solidarios de la gravedad del tema, ancianos y niños con alto índice de desnutrición por falta de alimentos necesarios y una cifra significativa, de estos colectivos, que están en el límite de la pobreza.