En una ocasión, en mi clase había muchas ganas de abrir la temporada teatral, así que al comentar una mañana que habría teatro, Chimo exclamó alegremente: «¡Viva, ¡Yo voy a salir!». Esbocé las escenas que haríamos, que eran «de castillos», y Chimo volvió a gritar:

─¿Pero yo, qué seré?

─No sé, ¿tú que quieres ser?

─¡Quiero ser alguien!, declaró con fuerza. Era tal su deseo de protagonizar alguna acción teatral, que le daba igual elegir uno u otro personaje.

«Ser alguien» es una frase hecha que, como sabemos, alude a tener importancia, a destacar, a no pasar desapercibido, a tener un lugar, una identidad propia, a ser diferente, a ser… Así fue como la usó Chimo, como bandera de su deseo abierto. Quería ser alguien a quien los otros miraran, alguien que pudiera realizar un papel preciso, a quien se respetara el estilo personal. Alguien que se mostrara abiertamente, siendo por ello admirado, aplaudido y querido por los demás.

Y es que hacer teatro desde tan temprano tiene bastantes utilidades. Por una parte, están todas aquellas que tienen que ver con el lenguaje, la expresión, la transmisión cultural. Por otra están el aprender a ser uno mismo, el darse a conocer ante las otras personas y el conocer a los demás, disfrutando no sólo de la magia de las historias, sino del clima de cercanía, placer y buena relación que todo ello trae consigo.

Preparar un teatro viene a ser como hacer una comida para otros. No sólo has de pensar qué cocinar y cómo hacerlo, sino qué comidas les gustarán a las otras personas. Te has de poner en su lugar para ver si lo que propones será rico (entendible y agradable), si será suficiente (escenas cortas o largas), si estará bonito y bien presentado (vestuario, efectos especiales, puesta en escena), y si el postre será o no un buen final. Ya que, aunque el teatro es disfrutado por los artistas desde el primer momento, se ha de planear siempre pensando en quien estará al otro lado, en el lugar del espectador, el que espera, el que mira. Y éste es un paso costoso, que supone descentración, escucha al otro, cambios.

Ver cómo los niños pasan de la posición de espectadores (más o menos pasivos) en el teatro que hacemos los viernes los maestros, a la de actores, (más o menos activos), en las escenas sugeridas por mí, y, por último, a la posición de creadores y directores de sus propias obras, es un proceso bonito y digno de ser vivido. Uno de los muchos procesos en los que los maestros somos privilegiados espectadores. Un proceso en el que, como en tantas otras cosas, lo que se da es una verdadera construcción, que va desde los juegos de pura exploración, al juego simbólico y al de simulación, el juego teatral. Es decir, del jugar solo al jugar con otros. Del ser uno al ser grupo.

Una mañana propuse la realización de un taller de teatro libre, en el cual había unas cuantas normas, y muchas ganas de ver los resultados. Coincidían en este grupo de dieciocho alumnos, algunos particularmente expresivos y amantes del ambiente teatral, otros muy imaginativos, que inventaban historias con enorme facilidad, y varios buenísimos directores. El conjunto era prometedor, y mi curiosidad, (siempre tan viva), estaba deseando ver cómo se daban unos acontecimientos teatrales para los que había buena materia prima, y esperanzadores pronósticos.

Las normas del taller de teatro eran éstas: tenían que formar grupos de tres a cinco personas, inventar una obra de teatro que tuviera principio, conflicto, final y que estuviera titulada. También tenían que repartirse los personajes y elegir un presentador entre los miembros del grupo. Prepararían el material que necesitaran y lo dejarían en un lugar del aula, sin mezclarlo con las cosas de los otros grupos. El ensayo de las obras se haría en los patios y la representación sería por la tarde.

Los teatrillos me ofrecieron una muy rica lectura del momento relacional. Empezando por los agrupamientos, que fueron rápidos y seguros en algunos casos, y difíciles en otros. Discutían por las obras, los personajes y el maravilloso papel de «presentador». Imponían su voluntad y sus criterios aquellos que más facilidad de argumentación tenían, aunque a veces razones de amistad hacían que el «director» cediera ante la propuesta de un buen amigo, o de una novia. En cuanto a los personajes, fueron proponiéndose a sí mismos según sus preferencias y no hubo demasiados líos.

Al terminar la sesión pudimos hablar, y salió «lo bien que lo habían pasado», «lo guapos que iban todos», «que Felipe hacía lo que no tenía que hacer», «que Yoel salía tarde y chocaba con todos», que «Alejandra parecía una vampiresa de lo presumida que se ponía», que «Gustavo se enfadaba». Yo conté que había visto algunos temas repetidos, y que parecía que les costaban los finales, a lo que me contestaron muy convencidos que es que «no acababan a cosa hecha, para tardar más». ¡O sea, que era expresamente!

También comenté que había visto que algunos utilizaban «trucos» para salirse con la suya: sonreían a los demás, les prometían cosas (te daré un caramelo, te traeré un batido mañana). O ponían cara de pena, o de enfado. Y que otros discutían, sorteaban o votaban las decisiones, cosa que veía mejor solución. Les dije que lo mejor era hablar claro, y aceptar perder, pero no prometer cosas, ni engañar a los compañeros. También comenté que me gustó ver cómo se miraban, y el secreto con el que guardaban sus ropajes, los argumentos de sus obras, sus ensayos, sus papeles...

Sin duda, seguiremos con estos maravillosos teatros libres, a ver cómo se da la andadura artística y relacional de este grupo. ¡Qué suerte verlos entrar en escena! ¡Qué bien jugar a vivir diferentes papeles! ¡Seguro que todos llegarán a ser ALGUIEN!