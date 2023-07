Tradicionalmente ha sido una costumbre la de redactar contratos muy largos en los que había una parte en la que una serie de condiciones se redactaban en letra pequeña o muy pequeña. Y muchos ciudadanos se habrán preguntado las razones por las que determinadas cláusulas o condiciones no se reflejaban en los contratos con el mismo tamaño de letra que otras. Daba, así, la impresión de que las que estaban en letra pequeña no eran importantes, o que no vinculaban a quien firmaba el contrato, como si no produjera entre las partes firmantes del contrato ninguna serie de obligaciones, y que firmar esas cláusulas en letra pequeña no podía provocarle ningún perjuicio.

Sin embargo, la realidad es bien distinta, ya que, aunque esas condiciones se indicaran en letra pequeña tenían el mismo valor que otras que estaban redactadas en una letra mayor, y la verdad es que esa costumbre nunca llegó a entenderse cómo era permitida, porque a cualquier persona le daba la impresión que era como una especie de “trampa” y se llevaba a cabo para ocultar algo que una de las partes quería que pasara desapercibido. Esta práctica acabó en el año 2014 porque se modificó el artículo 80.1.b) de la LGDCU de 2007, modificado por la Ley 3/2014, de 27 de marzo, que exige, como requisito de las cláusulas no negociadas individualmente de los contratos con consumidores y usuarios: “b) accesibilidad y legibilidad, de forma que permita al consumidor y usuario el conocimiento previo a la celebración del contrato sobre su existencia y contenido. En ningún caso se entenderá cumplido este requisito si el tamaño de la letra del contrato fuese inferior al milímetro y medio o el insuficiente contraste con el fondo hiciese dificultosa la lectura. “ Posteriormente a 2014, la Ley 4/2022, de 25 de febrero de 2022 modificó la ley de defensa de los consumidores y fijó que “En ningún caso se entenderá cumplido este requisito si el tamaño de la letra del contrato fuese inferior a los 2.5 milímetros, el espacio entre líneas fuese inferior a los 1.15 milímetros o el insuficiente contraste con el fondo hiciese dificultosa la lectura”. Con ello, se dio la “puntilla” a la letra pequeña y se elevó por Ley el tamaño de la misma. Pero es que, incluso, antes de ello el tamaño de la letra ha sido una efectiva vía de reclamación para los afectados, por ejemplo, por las tarjetas revolving, u otro tipo de contratos, como los de seguros, compras de productos on line o presenciales, etc.. Por ello, en la actualidad y desde el año pasado la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en su artículo 80, establece que el tamaño de la letra es un requisito legal, estableciéndose actualmente en los 2,5 milímetros, lo cual ya eleva el tamaño de la misma que antes de 2014 nos llevaba a contratos con letras inferiores al milímetro y medio, y lo que es peor es que se mezclaban con otros párrafos con letras más grandes, y al consumidor le daba la impresión que lo que estaba en letra pequeña no era importante y no tenía ni que leerlo. Ello si era uno de esos consumidores que se leían los contratos, porque la inmensa mayoría ni los leían y se limitaban a firmar lo que les pusieran delante. Por otro lado, otra de las prácticas en las relaciones de los consumidores con los contratos que firmaban en materia de compras o servicios era que ni tan siquiera te permitían leer los contratos, ya que todavía es habitual la práctica de que se limitan a decirte: “firme usted aquí”. Y más aún cuando hoy en día con las nuevas tecnologías hemos pasado de la letra pequeña que se acabó con ella el año pasado, y algo desde 2014, a la firma electrónica o que te pongan delante una plataforma pequeña con un bolígrafo de firma digital y te dicen: “firme usted aquí con este bolígrafo digital”. Y ante la pregunta de: ¿Y el contrato? Te responden: “Lo tiene usted en su correo electrónico, que se lo hemos enviado”. Es decir, hemos pasado de la letra pequeña a que todo sea al final letra pequeña, porque ni tan siquiera el ciudadano tiene opción de leer nada de lo que está firmando digitalmente. En fin, que, como siempre, la tecnología viene a suponer una limitación de derechos y que la desaparición de la letra pequeña ha sido respondida por la desaparición de la letra pequeña y de la grande.