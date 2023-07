Con que la cifra se acerque al 70% de participación, la izquierda ganaría, siempre que en los distritos obreros no se queden en casa la mitad de los electores. Esa es la clave», escribía en esta misma sección el 8 de julio pasado, para a continuación añadir la principal conclusión del estudio preelectoral que publicaba el CIS con datos obtenidos entre el 8 y el 27 de junio, es decir antes del famoso cara a cara. «El PP sería el más votado, y la izquierda (PSOE- Sumar) gobernaría. Por eso Feijoo apela, ahora, a que dejen gobernar a la lista más votada. No andará el CIS descaminado».

En la estimación de escaños por provincias el CIS, de Tezanos, aunque con un intervalo amplio acertó en los resultados que iban a obtener el PP como ganador; el PSOE, Coalición Canaria, Esquerra Republicana, el PNV y EH Bildu; y se equivocó principalmente en el caso de Sumar para quien preveía entre 43 y 59 escaños y se ha quedado en 31. a Vox le daba hasta 29 y ha llegado a 33; a JuntsxCat le daba entre 3 y 6 y ha obtenido 7 Bloque Nacionalista Galego le daba 2 o 3 y ha obtenido 1. En porcentaje la lista más votada iba a ser el PP y así ha sido, seguido del PSOE con un 31,2. Los datos reales han sido 33,05 % el PP, dos puntos más de los pronosticados y 31,7 % para el PSOE, medio punto más, dentro del margen de error. En suma, el CIS ha acertado en la estimación de voto de los dos primeros y en los escaños de casi todos excepto Sumar y Vox. En 33 de los 35 procesos electorales celebrados entre 2018 y 2023 el CIS ha acertado en quien sería el vencedor, excepto en las autonómicas de Castilla y León del año pasado y las de Baleares de este año. (https://fundacionsistema.com/por-que-no-fiarse-de-un-tal-llaneras-y-cia/)

La derecha (PP+Vox+UPN) ha obtenido 11.177.348 votos el 45,65%, o 170 escaños; la izquierda (PSOE+Sumar) 10.774.976 votos, el 44,01% y 153 escaños. Y quedan los partidos regionalistas y/ o nacionalistas, de ámbito no estatal, sean de izquierdas o derechas con representación: ERC, JuntsxCat, EH Bildu, EAJ-PNV, BNG y Coalición Canaria. Suman 1.731.706 votos, el 7,05 % y 27 diputados. Son opciones de un país plural, diverso y complejo pero que el nacionalismo españolista y ultraderechista ignora -excepto a UPN, Navarra curiosamente es el único régimen foral que Franco respetó- cuando no pretende directamente abolir las autonomías o limitar sus competencias constitucionales. Sin embargo, su integración, de todos sin exclusiones, es uno de los grandes méritos de la Constitución de 1978. Esto es lo que no acepta la ultraderecha y algunos del PP como la presidenta de Madrid, Ayuso, que han arrastrado a Núñez Feijóo, o se ha dejado arrastrar, a ese nacionalismo centralista. Desde ahí será difícil, sino imposible que construyan una mayoría de gobierno.

Vox se ha quedado por debajo de los cincuenta diputados, con lo cual ha perdido la facultad, afortunadamente, de presentar mociones de censura como la que presentó con Tamames de figurón, y recursos de inconstitucionalidad como contra el Estado de Alarma durante la pandemia del covid, por ejemplo.

El CIS se equivocó en su pronóstico de Alicante que era un cuatro, cuatro, dos y dos; y ha sido cinco, cuatro, dos y uno, para PP, PSOE, Vox y Sumar, respectivamente. Aquí nos quedamos a unas décimas del 70% de participación. Mientras en los distritos tradicionales de la derecha se superó ampliamente en los de la izquierda, aunque aumentó se quedó muy por debajo del 70, ver INFORMACIÓN (https://www.informacion.es/alicante/2023/07/24/voto-ciudad-alicante-23j-resultados-90266636.html?utm_source=mail&utm_medium=social&utm_campaign=btn-share ).

El PSOE obtuvo una media de 51.833 votos al Senado. La candidata propuesta desde la comarca del Medio Vinalopó, Ana Martínez Zaragoza, obtuvo 53.810, la cuarta senadora electa; mientras que Ángel Franco candidato de la agrupación de Alicante se quedó en 46,120, son 5.713 por debajo de la media. La dirección provincial del PSOE por no hablar de la Agrupación Local de Alicante, ya tiene un tema sobre el que reflexionar.

Citando a Juan Ramón Gil, si lo de 1996 fue, en palabras de Alfonso Guerra, una «dulce derrota» en esta ocasión lo del PP es una «amarga victoria». Han alimentado y avalado las tesis de Vox durante al menos estos cuatro o cinco años, y en el pecado llevan la penitencia, es una rémora que les impide pactar una mayoría con otros grupos ni siquiera es probable que pacten con Coalición Canaria.