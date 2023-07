El azul y el verde son dos colores primarios. Si se pregunta qué pasa cuando se mezclan, la mayoría responderá que la combinación puede ofrecer una preciosa gama de «turquesas», tan de moda hoy día. Pero un pintor o un impresor veteranos, de los que empezaron a trabajar antes de que los programas sustituyeran la experiencia, advertiría de que hay que llevar cuidado con las proporciones. Pasarse implica que el resultado sea un gris, que en el peor de los casos puede acabar en un pastiche casi negro. Cuidado.

Azul. El pasado 28 de mayo, el mapa político español se tiñó de azul. Decir esto es redundar en el tópico, de tanto como se ha repetido en tan corto espacio de tiempo. Pero no hay tópico que no se base en una realidad previa. El PP, cuyo color representativo es el azul, logró una gran victoria en las elecciones municipales y autonómicas del 28M. Ese triunfo no lo fue tanto en votos como en resultado, pero de una forma u otra la mayoría de las comunidades que estaban en juego ese día cayeron del lado del partido liderado por Feijóo, igual que un número elevadísimo de ayuntamientos. Entre las autonomías que se pintaron de azul ese día estaba la valenciana, donde Carlos Mazón consiguió una cuota de poder mayor que ninguno de sus predecesores en un cambio de ciclo: la Generalitat, las tres diputaciones y las ciudades más pobladas, entre ellas las cinco que tienen mayor número de habitantes. Sólo el primer Joan Lerma, a principios de los años ochenta del siglo pasado, gozó de una hegemonía equiparable. Sin embargo, el marcador tenía en general un punto flaco. Por activa o por pasiva, el PP dependía de la ultraderecha en la mayoría de los sitios. Había que mezclar, sí o sí, azul y verde, el color de Vox.

Gris. Mazón cerró una coalición de gobierno con la ultraderecha en tiempo récord. El 28 de mayo fueron las elecciones que le encumbraron como candidato más votado en la Comunitat pero le dejaron a diez escaños de la mayoría necesaria para ser investido. El 13 de junio, tras escenificar una reunión de apenas unas horas que no venía sino a ratificar las conversaciones que se mantenían desde hacía tiempo, anunció el acuerdo con Vox, por el que los de Abascal se llevaban una vicepresidencia y dos consellerias, además de la presidencia de las Corts y otras bicocas. Ese acuerdo exprés rompió la supuesta estrategia del PP nacional de no firmar pactos con Vox hasta que no pasaran las elecciones generales convocadas por Pedro Sánchez apenas 24 horas después de la debacle socialista. Ahora, tras lo sucedido en esas nuevas elecciones, donde el PP, ganando, ha perdido, y el PSOE, que salía derrotado, perdiendo ha ganado, una parte del partido está pidiendo cuentas a Mazón, al que desde muchas tribunas se hace responsable de la derrota. El argumento, no obstante, es perverso. Porque, ¿qué quieren decir los que lo sostienen? ¿Que de lo que se trataba era de engañar a los ciudadanos, no celebrando los esponsales con la ultraderecha hasta que, estos, in albis, hubieran votado? Manda huevos, que diría el que fuera diputado por Alicante Federico Trillo.

En todo caso, Mazón tomó posesión como nuevo president de la Generalitat el 17 de julio, con la campaña electoral de las generales recién estrenada y con la sola compañía de Isabel Díaz Ayuso, algo que cobra un valor diferente visto hoy al que tenía ese día. Y 48 horas después, nombró gobierno. ¿Qué gobierno? Uno gris. Sin ningún nombre de relieve social o peso político que le pueda, ni ahora ni en el futuro, hacer sombra. Pero plagado de mensajes, en un intento de minimizar las críticas por ser el dirigente político que le abrió las puertas del Consell al populismo más extremista. Mensajes en la estructura del propio gobierno, donde la ultraderecha no toca áreas sensibles como igualdad, inmigración, violencia de género o cambio climático. Y mensajes en los propios nombres elegidos para conformarlos, desde una vicepresidenta que en su día fue firmante del pacto nacional contra el machismo a una portavoz proveniente del supuesto centrismo del extinto Ciudadanos.

Hacía meses que Mazón meditaba cómo iba a ser su gobierno, si ganaba las elecciones. Y algo que tuvo muy claro desde el principio fue que iba a obviar las acusaciones referidas al pasado. Que iba a nombrar gente con experiencia y/o capacidad de gestión demostrada, con independencia de que a algunos (o muchos) de ellos los tildaran de «zaplanistas». Al fin y al cabo, más «zaplanista» que el propio Mazón no hay nadie, si a los orígenes políticos nos referimos. Pero esa una etiqueta que ya solo puntúa entre periodistas y estudiosos. No entre los electores, ni tampoco en el seno del PP o sus electores. Ni siquiera cuando el expresident se siente en el banquillo el marchamo tendrá a estas alturas valor, ni para mal ni para bien. La ultraderecha pareció también contagiada de ese espíritu: si para la presidencia de las Corts había apostado por una «talibán», para el Gobierno autonómico buscó perfiles, a priori, más profesionales que conflictivos.

(Casi) Negro. Las elecciones generales, el pasado 23 de julio, sin embargo, volvieron a mover el tablero político. El PP, que había vendido la piel del oso antes de cazarlo, se encontró con que el resultado sólo dejaba dos salidas: o una repetición de los comicios o la investidura de Pedro Sánchez para un nuevo mandato. Lo que quedaba esa noche cegado era que Feijóo, que había venido a derogar el «sanchismo» y ha acabado siendo el mayor contribuyente a su leyenda, se instalara en La Moncloa. Se equivocaron las encuestas, todas las cuales (con la excepción del CIS), daban a Feijóo como nuevo presidente. Se equivocaron los periodistas de Madrid, que llevaban meses diciendo que si Mazón ganaba en la Comunidad Valenciana, Feijóo sería sin duda presidente. Se equivocó la cúpula del PP, que prefirió hacer caso a las encuestas y a los periodistas de cámara, en lugar de pisar la calle y responder a las preguntas básicas que Silvia Intxaurrondo sí supo hacerle en RTVE.

Los dos «barones» por excelencia del PP, Isabel Díaz Ayuso y Juan Manuel Moreno Bonilla, no han tardado en saltar. Ambos, desbordando a su teórico líder, que desde hace una semana se encuentra en estado catatónico. Ayuso, fiel a su dibujo, ha optado por la línea dura: si el PP quiere ganar de verdad alguna vez, antes tiene que «comerse» a la ultraderecha. ¿Cómo? Gritando más que ella, sin cortarse un pelo. Achicándole a los de Abascal los espacios, a base de robarles el discurso y las banderas. Moreno Bonilla, por la moderada, que le dio mayoría absoluta en el hasta entonces virreinato del PSOE de Andalucía. A Vox se le combate demostrando que el voto a la ultraderecha es un voto inútil e intentando, al mismo tiempo, ganar electores moderados, sostiene el andaluz.

¿Qué posición tiene Mazón, en medio de ese debate que ha abierto en canal al PP? De momento, no la ha explicitado, pese a gobernar una de las comunidades más importantes de España, por PIB y población. Mazón podría ser el tercero en discordia, la tercera vía entre Ayuso y Bonilla, pero por ahora renuncia a ejercer ese papel. ¿Por qué?

«Isabel y Juanma, cada uno por su lado, están meando el arbolito, y perdona la expresión, marcando territorio», señalaba esta semana uno de los colaboradores más estrechos de Mazón. «Pero ellos llevan ya tiempo gobernando, y Carlos no», continuaba. «Carlos tiene ahora que centrarse en la gestión, en el gobierno de la Comunitat, porque esa es la verdadera plataforma para pesar en el partido», zanjaba.

¿Significa eso que Mazón no tiene opinión en ese intenso debate interno que se ha abierto dentro del PP tras el enorme chasco del 23J?. Sí, la tiene. Por tendencia personal, Mazón se situaría antes en el discurso moderado de Moreno que en el radical de Ayuso. Por estrategia política, sin embargo, está más cerca de los postulados de la presidenta de Madrid que de los que defiende el presidente de Andalucía. En resumen, lo que Mazón defiende, aunque no proclama, es que Feijóo será presidente del Gobierno de España si es capaz de recomponer la figura. No con estos números. Pero tampoco lo fueron Aznar ni Rajoy con las cifras que obtuvieron la primera vez que se presentaron. Mazón cree que Feijóo ha cometido dos errores capitales: dejar crecer las expectativas de forma poco meditada y negar los acuerdos con Vox que, de todas formas, iban a producirse. Pero no piensa que esos errores lo inhabiliten para seguir compitiendo. Dado que el fue el primero que pactó con Vox, es un firme convencido de que el éxito del PP no pasa por renegar de esos acuerdos, sino por «normalizar» (sus colaboradores evitan siempre hablar de «blanquear») a la ultraderecha, incorporándola a las instituciones. «El lobo no tiene los colmillos que muchos creen y eso es lo que hay que hacer ver», afirman. «En la primera vuelta, le hemos hecho la campaña al PSOE. Si hay segunda, tenemos que ir de frente».

En todo caso, a Mazón lo sucedido el 23J le pilla con el pie cambiado. Primero, porque es cierto que Vox ha buscado perfiles políticamente «mediocres» para el Consell. Pero ya veremos lo que pasa a partir de ahora. Hasta Toni Cantó, con quien Mazón tiene una excelente relación y de cuya vuelta no para de hablarse, puede ser en ese escenario una bomba de relojería. Y segundo, y principal, porque Mazón hizo un gobierno a su medida, pero pensando en que su contraparte en Madrid iba a ser de su misma cuerda. Y eso hoy por hoy es difícil. ¿Puede un Consell gris medirse con un Gobierno a la contra? Más allá de quien esté en la Moncloa, siendo eso lo fundamental, ¿quién al margen de él mismo, en ese Ejecutivo que ha formado, tiene relevancia como para mantener la interlocución con Cataluña o el País Vasco, dos comunidades con las que necesariamente la Comunitat ha de contar, aunque sólo sea por balanza comercial? Son dos preguntas capitales, aunque habría muchas más.

La izquierda en la Comunidad Valenciana, pase lo que pase con Sánchez o con Yolanda Díaz, tiene por delante un difícil camino. La elección esta semana de los senadores territoriales, que ha vuelto a poner en armas al PSOE y ha evidenciado la gravísima fractura que sufre Compromís, es prueba de ello. Pero Mazón tampoco va a tener respiro en un marcador tan ajustado como el que preside la cancha de juego. Veremos.