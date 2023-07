Todo el mundo conoce el resultado de las elecciones del pasado domingo. La mayoría de los españoles estamos disgustados, sorprendidos y preocupados por un futuro inestable en el que se presentan como garantes de la gobernabilidad de nuestro país individuos y formaciones políticas que han declarado repetidas veces no tener el más mínimo interés en ella y solamente usan su influencia parlamentaria en beneficio de sus intereses independentistas.

Que Pedro Sánchez pueda pactar con ellos no supone una sorpresa sino una evidencia. Pero en este caso, la experiencia previa parece que va a aconsejar a los independentistas fijar un alto precio por su apoyo parlamentario ante la poca fiabilidad de su interlocutor.

Eso puede llevarnos a dos escenarios:

A. Las exigencias independentistas son inasumibles por inconstitucionales y ni siquiera el propio Houdini sería capaz de aceptarlas: Repetición electoral.

B. Taimadamente, tanto independentistas como el señor Sánchez pactan comenzar a gobernar e ir poco a poco subiendo peldaños de la estrategia de desconexión. Quizás cambiar el nombre al referéndum de autodeterminación, modificar el código penal y otra serie de leyes para exculpar a sus líderes y aumentar el confort independentista…

Las consecuencias son, en cualquier caso, absolutamente nefastas para nuestro país. ¿Entonces? Entre elegir entre bloqueo o gobierno Frankenstein dos surge una tercera opción: Coalición PP-PSOE.

Sí, probablemente imposible de concebir hace solo algunas semanas, en plena campaña electoral, a tenor de lo he dicho por unos y otros. Pero estamos ante una auténtica emergencia nacional y una mirada detallada a ambos partidos demuestra que no son tan diferentes como pudiera parecer. Es cierto que hay diferencias en cuestiones más o menos relevantes, pero en lo sustancial hay probablemente más acuerdos que discrepancias. ¿Porqué no iniciar una negociación donde se incluyan intelectuales de fuera del ámbito político y se acuerde un programa de gobierno sensato y razonable, aceptable por ambos partidos que aleje a los independentistas del gobierno de la nación?

Repartir ministerios entre ambos partidos, llegar a pactos de Estado, fijar una política exterior común, hasta incluso acordar una presidencia rotatoria, dos años un partido y dos años el otro.

El partido socialista ha gobernado con socios mucho más desleales los últimos cuatro años y el PP estaría seguramente más incómodo gobernando con Vox.

Y, sobre todo, España merece el esfuerzo de sus dos grandes partidos por normalizar una situación que en muchos otros países europeos lleva años funcionando.

Hay un evidente escollo: la animadversión entre sus líderes. Pues si estos no son capaces de concertarse se habrán de cambiar. Comprendo que pueda resultar utópico, pero ante grandes metas, grandes sacrificios. Y los españoles no podemos renunciar a nuestro futuro porque dos señores no se hablen.

Quizá seamos los ciudadanos, los votantes, los que debamos presionar a nuestros políticos para conseguir un gobierno sensato, razonable, moderado y, sobre todo, en el que no intervengan individuos capaces de despreciar explícitamente a nuestro país. Y todos los españoles de bien hemos de partir de un hecho cierto: es más lo que nos une que lo que nos separa.

Si hay algún momento de nuestra reciente historia en que es necesario un acuerdo y un sacrificio es precisamente este. Quizá si los españoles hubiéramos desarrollado más nuestra capacidad de negociación y acuerdo se hubieran evitado grandes catástrofes en nuestro pasado. Ahora estamos aún a tiempo.