Leo una intervención del Presidente de Andalucía muy enfadado, acalorado a más no poder contra Vox, sus amiguitos del alma. Les responsabiliza de la supervivencia del PSOE y sus aviesos camaradas. No digo yo que no. Pero es evidente el gozo con el que su partido, el muy moderado PP, ha jaleado las obscenidades de Abascal y su muchachada. Incluso, por quedar bien en ciertos medios de comunicación, ha superado posturas de Vox. Entre unos y otros han conseguido conformar una perdurable alianza entre el piloto del Fantom, el honrado cuerpo de correos, Tezanos y sus encuestadores y climatólogos. Y otros que en un acto de elegancia no han querido recordar al Yak y al chapapote, de rima tan fácil como improcedente. Era difícil encontrar alguien en España que no se pudiera sentir atemorizado, agraviado, por este conciliábulo extremista. Si acaso gentes de armas, sea de escopeta, sea de estoque, sea obispo con sencillo cirio. Y el Rey emérito. Este ha sido uno de los problemas: el PP se ha sentido muy feliz siguiendo la senda de Mazón, apresurándose a aparecer con Vox, peleándose por ver quien paga la factura, como hacen los caballeros de antes y de verdad. Y para ello ha estirado todas las cuerdas de lo circunstancial. Todo lo que sirviera para deteriorar a Sánchez, a sus aliados potenciales y, de paso, las tradiciones democráticas, era bienvenido.

Porque en un plebiscito todo sirve. Por eso el referéndum es tan poco democrático: porque la deliberación se transforma en quimera, el argumento en insulto. Y Feijóo, que llegó desde Galicia con pátina de prestancia tranquila, de suavidad en los modos, se transformó al contacto con Madrid –el rompeolas de todas las Españas se ha trasmutado en la batidora de todo diálogo, en un vocinglero que quizá no tuviera vocación de mentiroso, pero que aceptó su destino con tesón. Cartero a cartero, encuesta a encuesta, indiferencia a desbarres de neofascistas con gritos siniestros, transformó su discurso en ese plebiscito. «Derogar el sanchismo» era mucho más que propiciar una alternativa de poder, más que enunciar una legítima voluntad de triunfo. Significaba borrar de la Historia de España un periodo especialmente complejo. Significaba anular leyes y medidas bien recibidas incluso por sus propios votantes. Significaba derogar los acuerdos sociales abiertos y desactivar las complicadas prácticas de reencuentro territorial. Significaba una soledad sólo rota por Vox. Condenarse a disponer sólo de un aliado con el que competir por cada voto y del que teme todo anuncio, promesa o declaración, ha conducido a Feijóo a la irrelevancia plebiscitaria. Es el abc de la democracia. Feijóo ha conseguido olvidarlo. Estos camisas blancas salen manchados del referéndum.

Porque han perdido. Aún no han acabado de encajarlo y andan viendo si el próximo plebiscito lo tienen en su misma casa, si el colonialismo madrileño derogará a Feijóo y le mandará de contrabando a Sanxenxo, capital de todos los placeres. Porque si la única política de un «partido de Estado» es borrar, anular la del anterior Gobierno… ¿qué le queda por hacer ahora? No soy capaz de recordar ni una propuesta programática del PP –»bajar impuestos» existe desde que Eva le cobró el IVA a Adán por la manzana-. De Vox sí. Eso no es muy bueno para el PP. Porque al reducir un proceso electoral con una pluralidad de actores a un torneo entre Sánchez y sus malhechores contra PP y sus patriotas, no sólo ha perdido las elecciones, es que ha perdido el referéndum. Se ha derogado a sí mismo.

Por eso anda el PP empitonando como puede a la Constitución, a su texto y a su lógica. Insiste en lo del partido más votado. Pero hay ya tantos ejemplos acumulados de cómo el PP gobernó –y gobierna- con alianzas, siendo el segundo o tercero en los recuentos, que cada vez que lo dice reaviva su fama de cínico. Y olvida el modelo mismo de la Constitución, que comienza por situar al «pluralismo político» como unos de los cuatro valores superiores, lo que se desharía con el automatismo de la lista más votada. Pedir que el PSOE aporte tránsfugas, rememorando el tamayazo, raya en el golpismo institucional. Decir –ya lo he oído- que la izquierda presiona al Rey al no aceptar la victoria del PP es grotesco. Porque es al revés. Primero porque menos para momentos de fúnebre solemnidad, todos los dirigentes del PP –y de Vox- han aceptado la derrota. Segundo porque el Rey, según la Constitución, dispone de libertad para proponer un/a candidato/a a la investidura. Nada dice el texto de los requisitos ni existe una tradición acrisolada, pero se supone que debe proponer a quien antes pueda conformar una mayoría para esa investidura –en primera o segunda votación-. Han dicho que en una ocasión el Rey se encargó a Rajoy que no tenía mayoría… lo que no dicen es que don Mariano renunció sin intentarlo, dando un ejemplo que quizá el PP debería estudiar antes de proseguir, él sí, azuzando a Don Felipe. Que no se confundan llevados por la rebelión de toreros que promueven en las banlieus del Reino: una cosa en «investir» y otra «embestir», que es lo que están haciendo hasta ahora.

Con todo, lo peor es escuchar a varia fauna de energúmenos, preguntando airados cómo es posible que Sánchez haya ganado. Es decir: insultando al pueblo español. Es verdad que a veces las derrotas de la izquierda han llevado a algunos a posiciones similares que siempre he atacado, pues no hay ninguna teoría de la soberanía popular que se base en pensar que el pueblo es tonto. Pero la virulencia mostrada ahora confluye con que muchos de los extremistas derechosos perplejos, además, no consideran que la soberanía popular sea un bien apreciado. Y repiten lo de la dificultad de formar mayoría, la inestabilidad, la presencia de desaprensivos. Pues claro. ¿Pero no alcanzan a imaginar que lo que el pueblo ha hecho ha sido confirmar una línea política? Ojo: el pueblo español en su conjunto, que es el depositario de la soberanía. Y ahí hay un considerable pellizco de pueblo que quiere diálogo por encima de amenazas, aunque sea muy difícil. Pero no imposible. Imposible lo harían los que siguen invocando en su auxilio a ETA. Y hay un voto de gente que considera que la salida de esta crisis está siendo mucho más humana que la anterior; que, pese a todo, la gestión del covid fue razonable -¡memes he visto insultando al doctor Simón!-; que la mejora en sueldos, el incremento de la ocupación y la calidad en empleo y pensiones merece apoyo; que abordar el cambio climático es más que urgente; que la consolidación de Derechos y su desarrollo debe poder continuar, aunque haya habido errores. Algunos se han quedado en los errores, en las insuficiencias, en la claustrofobia y el negacionismo. Y los habrá de buena fe. Pero el resultado, en su conjunto, es una derrota del resentimiento, del terror a lo que tenemos por delante, de delirantes nostalgias. Quizá Feijóo, cuando llegó a Madrid, no quería eso. Pero a eso, al final, es a lo que se ha apuntado. A la bárbara costumbre de las derechas españolas de negar el pan y la sal al que no sea como ellas y de excluir de la ciudadanía moral a quien discrepe de sus convicciones.