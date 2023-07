Para corroborar que España se halla en «un tremendo lío», Ana Rosa expuso respecto de lo acontecido: «Yo iba andando, bueno venía de un sitio, me dirigía a otro y yo intento, siempre que puedo, ir andando y, en los alrededores de la plaza Castilla, entre los juzgados, me llamó la atención que las conversaciones de todo el mundo, muchísimos latinoamericanos, inmigrantes estaban hablando en torno a qué va a pasar, si habrá gobierno y cuándo... ¡Gente que salía del metro!». Menos mal que la popular comunicadora suele desplazarse a pie. Si llega a ir en Falcon...

Resultó complicado seguir las aseveraciones de la mayoría absoluta de habituales y más después de oír a Inda exclamar indignado lo «cómico» que le pareció «ver a los señores de Génova pegando botes en el balcón. ¡Pero estamos todos locos!». La verdad es que no tuvo que ser fácil haber masticado de sobra un discurso y tener que cambiarlo a traición. Hasta los programadores de la denostada teuveé propiciaron la resurrección del «Grand Prix» para que saltara a la pantalla en cuanto hubiese escrutinio, bien es verdad que sin la famosa vaquilla debido a la ley sobre el bienestar animal, lo que si duda constituía una muestra de buena voluntad para que los nuevos rectores que debían tomar el mando tuvieran a huevo reponer los símbolos más sagrados del tradicional horizonte patrio. Lo enervante es que unos desagradecidos les pusieron los cuernos en las urnas antes de que sonase el clarín.

Ana Rosa deja las mañanas tras 19 temporadas liderándolas y lo hace siendo rebasada en audiencia el día post electoral por Silvia Intxaurrondo a la que, dentro del escarnio, Margallo reconoció haber errado respecto al arte de la entrevista como la realizada al aspirante Feijóo con una cita de Zorrilla: «Un punto de contrición da a un alma la salvación». González Pons, al no haber escrito aún tanto como el exministro, permanece sin bajarse del burro a cuento del colosal «rtve va a perder las elecciones». Al menos su partido no cuestionó el resultado. No se puede pedir más.