La palabra resuena en mi mente desde que se la escuché a Alejandra Vallejo-Nájera. La eligió como su preferida y fue repitiéndola varias veces a lo largo de una entrevista. Amabilidad, amabilidad… Conste que en principio me siento alejado de gente de alcurnia como la aludida. Pero ante postulados tan claros no tengo más que rendirme a sus pies.

En un mundo tan maleducado, gritón, descortés, grosero y zafio como el que habitamos, se agradece sobremanera encontrar a seres humanos que antepongan la amabilidad por delante de cualquier otro valor.

Será que el calor extremo me vuelve más susceptible, toda la vida fue así, pero mis nervios están a flor de piel, y me da la impresión de que pocos se salvan. Si el tráfico es caótico a los peatones también hay que darles de comer aparte. Ya me he solidarizado en otras ocasiones con los pobres conductores de autobús, que son unos héroes: tienen que pechar con todas las faltas, las de unos y las de otros. Nadie saluda a nadie. Y qué pena da intuir que podemos irnos de este mundo sin que ni siquiera los más cercanos nos hayan conocido. Cuántas personas de esas que el destino ha puesto en nuestro entorno desconocen casi todo de nosotros. Puede que la amabilidad se base en un trato superficial, pero a nadie amarga un dulce.

En cualquier caso, podríamos lanzar la pregunta a modo de referéndum: ¿es Alicante una ciudad amable? Puestos a convivir en este horno un trimestre largo, al que habrá que añadir otro más con el centro levantado por obras, contribuyamos a hacer los días más fáciles. Que esto no es una gran urbe, y se puede.