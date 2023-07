Doy por seguro que voy a tener mono columnario en este mes de agosto, pero, como cualquier animal de sangre caliente, los columnistas se retiran a una cueva oscura y recóndita para cumplir con el estiaje. Este año, a diferencia de otros, hay temas para aburrir que dejo pendientes hasta septiembre, pero quizá contemplar en perspectiva permita operar con mayor precisión y clavar el bisturí en el lugar preciso.

Recordar en otoño las elecciones generales va a darme grandes momentos de gozo. Ese «perro sanxe» muerto de rabia y enterrado que vuelve a la vida, no se sabe cómo, en la remontada más espectacular que los siglos vieran, junto a la del Madrid de la decimocuarta Copa de Europa. Ese Feijóo repartiendo ministerios, empresas públicas y canonjías y negándose a intervenir en un debate con la plebe, seguro de su tercera mayoría absoluta, y al que después de su «éxito» puede que la Ayuso mande a escardar cebollinos a Lugo, como cerca. ¿Y que me dicen del «Puchi» como llave maestra? ¿O de la Epifanía de Bildu y Otegi para transformarse en finos estadistas y patriotas sin atarse una banderita rojigualda a la muñeca?

Y luego, más cerca de casa, habrá que ver cómo gestiona Mazón a su tropa, que no es lo mismo ni parecido tener a la ultraderecha aquietada en las moquetas madrileñas que asilvestradas por no tocar pelo. Y de eso debe saber mucho nuestro insigne vicepresidente torero.

Creo que dará juego también el encaje de bolillos que tendrá que hacer mi admirado Toni Pérez para que una ‘Dipu’ de tradición levantisca se convierta en perrito faldero de València. Pasar del victimismo a la alabanza sin matices hace presumir momentos de gloria, pero Toni es perro viejo y tiene colmillo. Y no deja de ser además el alcalde de la capital turística. No creo yo que pueda repetirse un episodio de la telenovela «Pitu contra Camps», pero tiempo al tiempo.

¿Y esas organizaciones empresariales, donde el galán que preside una de ellas empieza el mandato de la consellera que debe tutelar su organización reprochando a gritos al nuevo Molt que la haya nombrado? Haciendo amigos como en él es habitual. Me malicio yo que mi querida Nuria lo va a pasar de vicio (y yo de paso, como espectador en primera fila).

Hay tantos asuntos pendientes que no sé cómo sobreviviré un mes sin mi cita semanal con ustedes.

Escribir es probablemente mi deporte favorito, seguido a escasa distancia por leer. Me repugna lo que escriben algunos, adoro lo que escriben otros y también me gusta lo que escribo yo, faltaría más, porque para este sacerdocio tienes que tener la autoestima muy alta a la par que una cierta capacidad de relativizar y reírse de uno mismo. Hablo de escribir una columna, el periodismo y la literatura son mundos y formatos completamente diferentes, pero convertir ochocientas cincuenta palabras en un mensaje tienen su aquel.

Al escribir intentas explicar o dar información a tus lectores, a sabiendas de que será uno más de sus elementos de juicio para crearse, o no, una opinión. Es posible, desde luego, convertirse en onanista de las letras (lo que se llama hacerse pajas mentales), pero no creo que tenga sentido más allá de creerse uno muy guapo, algo que el espejo desmiente categóricamente y a diario. Se escribe para un lector y se escribe contra actitudes, ideologías o personas.

Antes mencionaba el sacerdocio, porque una columna es como subirse al púlpito semanalmente y predicar, a menudo en el desierto. Vas tirando semillitas aquí y allá y la mayoría dan con tierras baldías, pero algunas caen en grietas fértiles y germinan. La metáfora no es para tirar cohetes y creo que la utilizó otrora un tal Jesús de Nazaret, pero hace mucho calor para borrar y empezar de nuevo, así que ahí lo dejo y ustedes disimulen.

Pero, claro, hay columnistas y artillería mediática, que no es lo mismo ni parecido. Ya les he dicho que leo mucho, a izquierda y derecha, y hay cantidad de juntaletras que tienen de independientes lo que yo de maoísta. Como conozco, por lo menos de referencia, a muchos de los personajes, puedo colegir que seguramente lo hagan por amor al arte y por expectativas de promoción, no por el vil metal, aunque van dos puntos más allá de los argumentarios de los partidos. Al fin y al cabo tienen que hacer méritos y el fervorín tiene que ser muy evidente.

Es curioso esto de la prensa militante. Los que cargaban en tromba contra Sánchez y promovían la derogación por tierra y por mar del sanchismo, me da que van a tirar contra Feijóo por maricomplejines o por lo que sea. En toda derrota, aunque sea victoria, hay un único responsable y quien ha escrito y escrito y escrito del día después del triunfo, no se va a conformar con menos que un harakiri ritual con desborde de vísceras.

Muchos no se van a ir de vacaciones y exigirán cualquier apaño que les salve la cara, que de ellos no es la culpa y debéisme cuanto he escrito, que versificaba Machado.

Pero yo sí que descanso. Nos vemos en septiembre. Cuídense, no se me pierdan y a la vuelta nos vamos a divertir. Se lo prometo.