Cábalas sobre la investidura presidencial

Nuestra democracia parlamentaria se basa en la representación semidirecta. El electorado —toda la ciudadanía de nacionalidad española, salvo quienes por alguna razón extrema hayan perdido el derecho de sufragio— decide directamente la composición del Parlamento, en particular del Congreso de los Diputados, órgano en el que reside la soberanía popular, entre los partidos políticos y asociaciones de electores que hayan sido reconocidos por las Juntas Electorales, y que presentan sus candidaturas mediante listas “cerradas y bloqueadas”, según determina la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG). Una vez formado el Congreso de los Diputados, que en la actualidad consta de 350 miembros (podría tener hasta 400, según el art. 68 CE), este elige al presidente del Gobierno.

Tal elección de segundo grado se realiza según el procedimiento minuciosamente descrito en el artículo 99 de la Carta Magna. En líneas generales, después de cada renovación del Congreso, el Rey, “previa consulta con los representantes designados por los Grupos políticos con representación parlamentaria […], propondrá un candidato a la presidencia del gobierno”. Este expondrá su programa de gobierno y resultará investido si recibe la confianza de la mayoría absoluta de los miembros de la cámara. Si no la logra, se volverá a votar 48 horas después, y la investidura se considerará realizada si la respalda la mayoría simple de la cámara. Si tampoco así se otorgase la confianza, “se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores”. Y si transcurrido el plazo de dos meses “a partir de la primera votación de investidura” ningún candidato obtuviere la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas cámaras y convocará nuevas elecciones.

Tras las elecciones del pasado día 23, la primera cuestión que se plantea es quién deberá recibir el encargo del Rey de optar a la presidencia del Gobierno. La carta magna es lacónica respecto y por simple racionalidad parece indicar que el jefe del Estado habtá de celebrar la mencionada ronda de consultas para discernir qué líder político está en condiciones de reunir más apoyos para superar la prueba de la investidura. Es falaz y arbitraria la interpretación que está utilizando el Partido Popular, según la cual el Rey tiene que apostar sin vacilar por el candidato más votado porque en un sistema pluripartidista éste puede no ser quien reúna las adhesiones suficientes: mayoría absoluta de diputados en primera votación, mayoría simple en la segunda.

En el caso concreto que nos ocupa, es patente que Feijoo no podrá alcanzar tales mayorías y no puede por tanto aspirar con fundamento a la presidencia del gobierno. Si el dilema preelectoral era entre el bloque de las derechas, que incluía a la extrema derecha de Vox, y el bloque progresista, es claro que aquel no ha reunido los votos necesarios para aspirar a formar gobierno. Con toda claridad, el mensaje más directo que cabe entresacar de la votación es que es una mayoría clara de ciudadanos rechaza de plano cualquier escenario de poder en el que participe Vox.

En el otro hemisferio, sí existe una posibilidad objetiva de que Sánchez logre la investidura, aunque justo es reconocer que será difícil que la consiga. Como es bien conocido, el candidato socialista necesita los apoyos de Sumar, de ERC, de EH Bildu, del PNV y de Junts (y no solo la abstención de la posconvergencia sino también el voto afirmativo de un par de diputados). Si cunde el sentido común entre los demócratas, y en especial entre los nacionalistas catalanes, la investidura saldrá adelante. Después de la campaña que se acaba de vivir, pocos catalanes pueden pensar que el conflicto se encarrilará si es la derecha la encargada de gestionarlo.

De cualquier modo, si Sánchez no consigue la investidura, no será la derecha del PP y Vox la beneficiaria: iremos irremisiblemente a nuevas elecciones. Y sería muy extraño que, después de todo lo ocurrido, este país se pusiera en manos de una derecha que les miente y de una extrema derecha que pretende romper las ideas medulares de solidaridad, integración, modernidad y equidad que aquí hemos establecido trabajosamente con el sudor de nuestra frente.