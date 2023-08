Vivimos en un mundo donde tenemos miedo de no estar al día en las noticias, miedo a ofender a un pobre idiota sin sentido del humor, miedo a cumplir años, miedo, pánico y terror a perder el móvil o a una carta de Hacienda (reconócelo, amigo lector, has tenido sudores fríos cuando te ha pasado). Miedo a perder el trabajo, a lesionarnos haciendo deporte, a engordar. ¿Os imagináis el miedo que debió sufrir Ángela Merkel, que tiene aversión a los perros, cuándo Putin llevó al salón a su enorme labrador negro? ¿O un ucraniano al que le están bombardeando la casa? Tanto repetir la palabra hace que esto parezca la maravillosa canción de M Clan.

Necesitamos todo inmediatamente, y nos molesta si el autobús tarda 5 minutos en llegar, la señora que tenemos delante en la caja registradora del supermercado saca los céntimos con parsimonia, el funcionario tarda más de 3 minutos en atender a la persona que está por delante de nosotros, la compra que hemos hecho por Internet, o las pruebas médicas, tardan más de un día. Si el móvil no tiene cobertura, o si el coche de delante para 2 minutos para sacar trastos. Archivos que tardan más de 2 minutos en descargarse. Nos pasamos el día diciendo: «no tengo tiempo», «voy al 200%».

Relájate. No te preocupes de lo que la gente opine de ti. Es mejor hablar con honestidad que ser políticamente correcto. Como le dijo, hace años, en una cumbre de Estados Iberoamericanos, el presidente de Paraguay a Evo Morales: «es de caballeros decir las cosas de frente». Cuenta las cosas como son, suelta por tu boca lo que pienses, eso que los demás no se atreven a decir, siempre que sea verdad y lo digas en tono jocoso y no ofensivo. Me encanta la frase del dibujante, Premio Mingote, Ricardo Martínez: «se puede hacer humor de todo, pero no hay necesidad de ofender». Por cierto, vaya lujo tenemos los lectores de INFORMACIÓN con nuestro ilustrador, Enrique. La clavas en cada viñeta, mi admirado amigo.

Vive la vida real. En vez de mirar tanto a tu móvil, haz más caso a tu pareja, y toma un café con los amigos. Recuerdo al añorado Enrique San Francisco decir que las dos grandes mentiras de los españoles son: «a ver si nos vemos, a ver si quedamos». Ten en cuenta que el amor y la amistad, ni se compran, ni se venden...y desde luego no se alquilan.

Hago mía la frase de Daniel Craig, alabando la película de George Lazenby de 1969, porque era la única de James Bond que tenía una historia de amor: «¿qué es la vida sin amor?». Que gane tu equipo, que salga a la venta el disco de tu grupo favorito, o la nueva película de ese maravilloso actor, son cosas secundarias. Lo que debería de darte realmente miedo, amigo lector, es perder a tus personas queridas.