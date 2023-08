De miseria a miserable

Habrá quienes le valoren en positivo, pero Putin va de miseria en miseria, hasta convertirse en un asesino miserable. Y hace bien Volodimir Zelenski en recordárnoslo denunciando el vergonzante bombardeo ruso en un centro de transfusión de sangre en la región de Járkov, donde ha provocado varios muertos. Al parecer, Rusia disparó cohetes y misiles de crucero, provocando graves daños en el lugar, pero su certeza se cebó sobre un centro de transfusiones que destruyó. Y estoy con el presidente Zelenski, cuando afirma rotundamente al calificar este acto como crimen de guerra, dejando al descubierto la crueldad de la guerra de Rusia contra Ucrania. Además, más de 30 países aceptan la reclamación ucraniana de que se respete la integridad territorial de su país.

Zelenski no habla con regusto en sus palabras, sino con dolor de corazón ante tanto sufrimiento de su pueblo y destrucción sistemática de todo cuanto Rusia puede destruir, y habla con firmeza y convicción en todo cuanto dice. Zelenski habla con aplomo, sin expresión resignada y, si acaso expresa dolor, no es por la culpa de nada, igual por el dolor fragante de ver sufrir de esta manera tan inmerecida que sufren los ucranianos por esta guerra estúpida de Putin. He observado que en Zelenski no anida pátina de pesimismo, sabe que han de seguir luchando y vertiendo sangre ucraniana, y que esta guerra cuando termine, dejará grandes y graves herida en su reconstrucción y pérdidas humanas muy valiosas para seguir avanzando como país libre. Cuando se renuncia a la esperanza, nunca nos alejamos de ella. Lo dicho, mientras en Zelenski podemos calibrar el impulso de su magnetismo y personalidad, en Putin conocemos su miseria y cuán miserable es. Todo en él apesta, incluso el aire que respira.