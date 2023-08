En puridad, Usted está aquí (La Sexta) debería titularse Encuentros con Wyoming, porque sus seis entregas no son más que un acercamiento a la figura de José Miguel Monzón, aquel atípico médico de la Seguridad Social que estudió la carrera por haberse criado en la farmacia familiar, pero en cuanto pudo se dedicó a su verdadera vocación, actuar en los garitos de Madrid junto a su amigo El Reverendo. Hasta que la televisión llegó a su vida, y con ella esa fama que proporciona dinero fácil y una popularidad un tanto incómoda para alguien, en el fondo, bastante tímido.

Su amigo y cómplice David Trueba es el encargado de conversar con él en diversos entornos. En el programa hay hallazgos preciosos como cuando Monzón aprecia el valor del acento y la palabra de los gaditanos, que siempre dicen más de lo que dicen, por los matices que imprimen a cada expresión.

El Gran Wyoming y un servidor tenemos algo en común. Debutamos en la tele a la vez. Él como presentador del concurso Silencio, se juega (UHF, octubre de 1984, tres horas en riguroso directo), yo como concursante acompañado por José Gª Sanjuán. Él no bajaría de la rueda. Yo llegué a participar en 17 concursos más y a publicar crítica televisiva durante treinta años consecutivos.

Pero al equipo de guionistas (lo saben todo) de Andreu Buenafuente le interesó más la primera faceta, y allá que me vi de invitado en su late night. Aunque para disimular, me llevé más de cien acreditaciones a festivales de cine de atrezo, que por suerte usó durante la entrevista. ¿Cómo se llamaba la lámpara diseñada por Andreu con que me obsequiaron por acudir al programa? Usted está aquí (tenía forma de flecha). El círculo se cierra.