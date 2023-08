Me cuesta hablar de este tema. No sé si merece la pena. He seguido el tratamiento informativo que se le ha dado al caso de Daniel Sancho en dos programas diarios a lo largo de la semana. En uno de la privada, y en uno de una televisión pública. Las diferencias en el tratamiento han sido mínimas. Los larguísimos minutos dedicados al tema se han llenado a base de testimonios de supuestos expertos, que desde el plató comentaban las informaciones que llegaban cogidas con pinzas, y con conexiones tanto con Colombia como con Tailandia para que familiares y amigos de la víctima vertiesen sus testimonios, y los enviados especiales comentasen alguna novedad.