Cuando se está de vacaciones, como ocurre con muchos ciudadanos por estas fiestas, da tiempo a muchas cosas. Y según la edad y dedicación de aquellos los periodos de descanso dan tiempo a la reflexión y a la meditación acerca de cómo mejorar en nuestras actividades personales. Por ejemplo, para los jóvenes que acaban de terminar la carrera correspondiente y están pensando en qué hacer, el Verano es un mes muy apropiado para coger información acerca de qué posibilidades existen de trabajo en distintas áreas, en preguntar a los que ya tienen más experiencia sobre qué opinan acerca de dónde invertir a partir de ahora su tiempo para formarse bien y conseguir un puesto profesional, y, siempre, preguntar a sus progenitores, pero sin olvidar nunca a quien finalmente debe tomar la decisión, valorando sus habilidades y sus capacidades, a fin de no meterse en algo para lo que luego no sirva, o se lo deje a las primeras de cambio, por lo que hay que saber invertir bien el tiempo, porque este pasa muy rápido, no lo olvidemos, y luego es difícil rectificar.

Para los que están ya en otro estadio con un trabajo las vacaciones es un buen momento para mejorar las vocaciones personales, que si están ya reflejadas en el trabajo al que se están dedicando será lo mejor, porque le permitirán encontrar áreas donde poder mejorar en su rendimiento personal y profesional, porque está demostrado que cuando se está relajado en periodo vacacional el cerebro actúa de otra manera y es cuando mejor responde, porque no está presionado por el día a día del periodo de trabajo y es capaz de dar mejores respuestas y conceder ideas que no se nos habían ocurrido en pleno periodo laboral. Así, si el ciudadano está trabajando en lo que le gusta, el Verano le sirve para ahondar en cómo optimizar sus rendimientos, en leer aquello sobre lo que el día a día del trabajo no le permite dedicarle ese tiempo que no tiene y cómo pueden fluir nuevas ideas que no surgen en pleno periodo laboral. Por otro lado, si el ciudadano trabaja en lo que no le gusta, que también puede ser, el Verano puede servir para mejorar en los conocimientos sobre lo que es su verdadera vocación para poder mejorar en ello y estar en condiciones de que pueda ofrecer sus servicios a aquellos que le puedan aceptar en el trabajo que realmente le gusta. Por ello, el Verano puede ser la mejor fecha para profundizar en áreas donde podemos dar lo mejor de nosotros mismos. Sin embargo, el problema es que se ha identificado el Verano como el periodo hábil para “no hacer nada”, cuando la realidad es que mientras que unos no lo hacen puede que existan otros que sí aprovechen mejor esos tiempos muertos donde algunos quieren mejorar sin el estrés de las épocas de trabajo, y otros prefieren optar por descansar, que también es legítimo, pero emplear algo de tiempo en ser mejores profesionalmente se hace descansando, pero mejorando en lo que a uno le gusta, porque hacer algo que se quiere por vocación no es trabajar. Y por ello no cansa ni desgasta, sino que, al contrario, mejora tus capacidades y rendimientos. Y, además, ayuda a que el cerebro y el cuerpo sigan jóvenes y tarden mucho más en envejecer. Ahí es donde se marcan luego las diferencias. Por todo ello, las vacaciones son largas por regla general, y hay mucho tiempo para todo. Para descansar y para mejorar en nuestras vocaciones, porque el mundo está cada vez más difícil y si hacemos de nuestras vacaciones el tiempo para mejorar nuestras vocaciones seremos más competitivos.