En un encuentro mantenido en el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) el pasado mes de abril, dentro del ciclo Mestizajes, Daniel García Andújar y Niño de Elche dialogaron sobre los caminos de la cultura contemporánea. Casi sin venir a cuento, y como una expresión que le sale de forma automática, a la primera de cambio Niño de Elche afirmó que su ciudad no tenía identidad.

Un matiz que el moderador de la velada, Antonio Zardoya, también ilicitano, pasó por alto, y que a mí me resultó familiar. Ya había escuchado a Niño de Elche en algunas apariciones televisivas y en películas de corte independiente negar la identidad a la ciudad de los tres Patrimonios de la Humanidad.

Salí del MACA precisamente con un amigo ilicitano, de los que trabajan en Alicante pero moran y duermen en Elche, que había venido exprofeso a la mesa redonda, y se sintió dolido con las palabras del artista, en las que en absoluto se reconoció. La que no tiene identidad es la capital, me vino a decir, pero Elche… Lo que dio pie a una animada charla recordando anécdotas en ambos sentidos.

No se trata de polemizar, pero estando en los días grandes del Misteri no podía dejar de contar lo que ocurrió aquella noche. Los azares de la vida me llevaron en 2007 a la Universidad Miguel Hernández. Allí pude conocer a compañeros ilicitanos del fuste de Miguel Ors Montenegro o Victoria Rodríguez, y de numerosos estudiantes de periodismo que hoy son profesionales de prestigio.

Elche ha sabido conservar sus tradiciones y sus raíces de pueblo a pesar del enorme incremento de su población. Posee una identidad genuina, por mucho que diga Niño de Elche.