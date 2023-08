Ahora que hay que mirar con lupa la programación para detectar un contenido interesante vuelven a cobrar relevancia las rutas intercontinentales en tren que celebra Michael Portillo. En la actualidad la televisión pública emite la séptima temporada, que le lleva por distintos países europeos, y cuyo primer episodio tuvo un carácter muy emotivo.

El periodista viajero es de padre español, Luis Portillo, un profesor que impartió clases en la Universidad de Salamanca. Motivo más que suficiente para que el viaje arrancase en esa ciudad. Allí repasó junto a las autoridades académicas lo que supuso la figura de Miguel de Unamuno, y en un acto íntimo de gran valor sentimental, encontró la ficha de Luis Portillo entre la de tres millones de españoles que fueron señalados sus ideas.

Cuando un documental de rango internacional de la popularidad y el prestigio (conceptos que no van disociados) de los de Michael Portillo explican en las televisiones de medio mundo un capítulo tan delicado de nuestra historia es el momento en que un espectador comprometido aprecia hasta qué punto valora la audacia que tuvo Alejandro Amenábar a la hora de afrontar el proyecto de Mientras dure la guerra.

Michael Portillo también pasó por Madrid para visitar el Guernika en el Museo Reina Sofía. De no haber tenido que exiliarse, su padre no habría conocido a su madre en Reino Unido. El destino final del viaje, tras hacer una parada en la estación Zaragoza Portillo (cómo no), fue Canfranc, la que en día fue estación más majestuosa de Europa, a la puerta de los Pirineos.

Con el edificio en la actualidad en ruinas, existen proyectos de rehabilitación para dotar a ese paso fronteriza de nueva vida. Pero para ello hará falta mucho dinero.