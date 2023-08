Se dice en una pieza de teatro convertida después en película: «Les desearía buena suerte, pero no sabrían qué hacer con ella». Es el éxito a cualquier precio o el precio de la ambición en «Glengarry glen ross», una obra de David Mamet sobre mentir, engañar y robar en el día a día de unos vendedores fracasados. No. No puede triunfar quien no tiene todo lo necesario para lograr lo que se quiere.

Sale a colación el asunto a propósito de Feijóo y del reto a Pedro Sánchez que propone el imaginario Consejo de la República que lidera Puigdemont en sus sueños belgas e independentistas de mala calidad. Negociar el «brexit» catalán o no ser investido presidente del Ejecutivo de nuevo. Esa es la cuestión porque, según afirman por ahora, no se trata de ofrecer más competencias autonómicas, un concierto económico o agasajos, sino de poner encima de la mesa la «soberanía» de Cataluña. Reivindicar la vigencia del referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017 es un sinsentido y un acto surrealista de quienes residen en un mundo paralelo. Vuelvan ustedes a leer el primer párrafo para subrayar lo que decimos y aplicar el ungüento en la piel de un proceso soberanista fabricado con papel de fumar y con el presunto objetivo de conseguir la autodeterminación y la independencia catalanas. Una fantasmal parodia, que ningún Estado del mundo ovacionó, o una manera de subirse al trapecio circense sin red en la pista. Los líderes del «procés» se cayeron al vacío, y los presos fueron indultados por Sánchez, en junio de 2021, y excarcelados a continuación. Así, las aguas de la convivencia han estado calmadas en aquel territorio, pese a ciertos individuos. El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, huyó del incendio y sigue en Bélgica a ver qué ocurre, sin inmunidad actualmente y llevando la batuta de la miniorquesta de Junts, que perdió 2,5 puntos en las recientes elecciones generales. Recordemos que ERC pasa de trece escaños a siete y que Sumar se convierte en la segunda fuerza. El PSC de Salvador Illa ganó cómodamente en las urnas, y se evidencian otra vez los síntomas de agotamiento del independentismo por mucho que saque pecho con lo de la investidura de Sánchez, quien necesita el «sí, quiero» de la derecha radical y enrabietada de Junts. La abstención no es suficiente. Dicho de otra forma, este grupo tiene que decidir si alienta al PP y a Vox o si se une al resto de fuerzas políticas. No es indecente pretender otra mayoría parlamentaria, fruto de una mayoría social si eso es posible, que no parece fácil como se puede ver. Estas son las opciones. Derechos, libertades y progresismo frente a las mentiras, los bulos, la crispación, el talante antidemocrático y los recortes garantizados. ¿Qué representan Feijóo y Sánchez? Porque darse la mano los dos, sinceramente, no es factible por ser antagónicos y por lo visto y oído durante la legislatura. El otro sendero es volver a votar y oír más redoble de tambor. El bipartidismo impondría su tesis, y Yolanda Díaz y Abascal perderían votos. Más aún bajaría peldaños la ultraderecha tras el batacazo de Vox y la crisis galopante de ese partido. Volviendo a la incertidumbre de la «histórica» negociación entre Sánchez y Junts per Catalunya, no hace falta decir que es inviable fuera del marco constitucional. Los viajes a ninguna parte del independentismo no pueden involucrar a alguien bajo ningún concepto. No es un corsé. Es la legalidad vigente. Otra cosa es la amnistía, que resulta perfectamente legal en todo caso. Pedir un poco de cordura a determinados personajes que hablan de negociación en términos de «geopolítica» es pedirles la luna. O sea, la posibilidad de pacto está más bien cruda y sin visos claros de maduración. El presidente en funciones puede poner el énfasis en la financiación autonómica, las lenguas cooficiales y otros aspectos que puedan servir para componer un Gobierno de coalición con Sumar y seguir progresando. Pero la única alternativa, dentro de lo que cabe, se ve cada día más turbia, aunque no sabemos si se irá aclarando y conduciéndose por un camino ajeno a las frivolidades. Y volvemos a lo mismo. No puede triunfar quien no tiene todo lo necesario para lograr lo que se quiere. Veremos.