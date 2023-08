En su intento de ofrecer algo diferente, Telecinco puso en marcha La última noche los viernes por la noche. Pero a pesar de que sus primeros invitados fueron artistas tan carismáticos como Miguel Ríos y Juanjo Ballesta, las cifras de audiencia hicieron que se encendiera el piloto rojo en Mediaset.

Así es que una de dos, o el programa presentado por Sandra Barneda y Pablo González Batista (el fotogénico guionista de Cachitos de hierro y cromo) se cancelaba, o se optaba por dar un giro de 180 grados al proyecto. Dicho y hecho. Sin previo aviso, La última noche del pasado viernes que precedió al puente festivo del 15 de agosto se convirtió en otro de aquellos programas de Telecinco de toda la vida, con ADN de Sálvame. De buenas a primeras, Sandra Barneda anunció la presencia en el plató como invitada estelar de la noche de una tal Makoke, de la que seguro los habituales de la cadena conocerán vida y milagros. Especialistas en su figura como la hermana de Terelu Campos, de la que no recuerdo su nombre, y otros de su círculo, estuvieron interrogándola largo y tendido, en un programa que no olvidemos dura cuatro horas. Para completar el menú, otra mesa de expertos departió sobre el caso Daniel Sancho, sin aportar nada que no se supiera.

¿Y el copresentador Pablo González Batista? 210 minutos después de iniciado el programa, a la una y media de la madrugada, compareció en el plató. Mediante esta operación La última noche pasó de marcar un 5% que lo condenaba a muerte a un 9% que probablemente le puede mantener con vida al menos lo que queda de verano. Aunque el copresentador haya pasado a figurante. Tele 5, genio y figura.