Todos los ojos están puestos en Junts, pero de dónde emana el invento. Muy fácil. En principio fue Convergència i Unió quien agarró todo el ramaje en la amplitud del horizonte con una fuerza desmedida hasta el punto de que, con el devenir del riego por goteo implantado por Jordi, Marta lo amplió en la sección de jardinería desde donde aderezó el verde del valle cambiando el paisaje minero del melodroma de John Ford por un terreno abonado a las amables bolsilladas.

Aquel Edén se resquebrajó en buena parte al producirse la ruptura con Unió dentro del dúo sacapuntas y, aunque en año electoral aguantó la respiración bajo el paraguas de Junts pel Sí, la temporada siguiente Convergencia decidió suspender hasta cierto punto su actividad productiva sin resistirse a impulsar el pedecat con quien a renglón seguido concurrió a otras autonómicas, esta vez con la denominación de Junts per Catalunya. Tranquilos, yo les voy indicando, ya que nos encontramos en diciembre de 2017. Y atención porque estamos llegando al núcleo de la cuestión. Bueno, esta es la versión optimista dada la generosa gama de movimientos de la performance. Y es que el verano siguiente saltó a la luz pública la Crida Nacional per la República inspirada entre otros por un tal Puigdemont, que no sé, igual les suena. Ambos espacios nacionalistas mantuvieron el statu quo hasta que la cosa se enquistó y el vecino de Waterloo dio el golpe de mano sacándose de la manga un «think tank» -tanque de pensamiento- vinculado a Junts cuando esta para el pedecat era una marca de su propiedad. En 2020, o sea ayer, Carles tuvo su Suresnes donde se hizo con la sartén y con el mango.

Ignoro quién puede atisbar en Junts una dificultad para el curso. Ya ven, los antecedentes de la criatura no pueden ser más lineales. Desde donde viene hasta donde va. Fieles a quienes les inspiraron, siguen las huellas ahondando más si cabe en lo plantado por aquellos precursores. De ahí que anhelen meternos en un jardín.